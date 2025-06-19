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「肥腸咖啡」啥滋味？1杯32元 只在李白的故鄉才有

中國新聞組／北京19日電

當肥腸與咖啡碰撞在一起，到底是怎樣一種風味？四川江油這款由李白主題咖啡店推出的創意飲品，在咖啡中融入6克肥腸汁，鹹甜口感還分三級，讓重口味遊客來一次味蕾的極限「蹦迪」，吸引了不少成都、重慶等地遊客前來品嘗。有網友開玩笑說，肥腸在江油可以燒土豆、燒筍子，如今就連咖啡都被迫「腸化」。

來源：YouTube

華西都市報報導，「詩仙」李白是江油人，江油的特色美食就是肥腸。位於江油大劇院旁的「李白氣味」咖啡店推出肥腸咖啡，結合江油特色美食紅燒肥腸與咖啡，組成了一對奇怪的「CP」。

在咖啡製作間，製作師先測量出肥腸湯汁，再倒入一定量的牛奶、咖啡液，最後一步是放上「一串」處理過油水的肥腸，一杯肥腸咖啡就完成了。

咖啡製作師說，肥腸咖啡的原材料取自紅燒肥腸，每天店內都會先過濾出紅燒肥腸汁，製作肥腸咖啡的第一步就是加入肥腸汁，「我們精準加入6克肥腸汁，這是我們經過反復調試後決定的用量，既能品嘗到肥腸的美味，又不破壞咖啡原有的香味，大多數人都能接受。」

江油的「肥腸咖啡」，口感鹹甜。(取材自華西都市報)
江油的「肥腸咖啡」，口感鹹甜。(取材自華西都市報)

「肥腸咖啡的口感是鹹甜的。」咖啡店店主張宇馳說，咖啡店去年試推肥腸咖啡，初版將肥腸直接混入咖啡液，顧客多因「獵奇」卻步。改良後的3.0版分離肥腸與汁液，反而獲網友青睞。為滿足更多消費者不同的口味需求，店裡將咖啡分為初、中、高三個等級，等級越高，「肥腸味」越重。

報導指出，一位遼寧網友在介紹江油肥腸的視頻下分享店內宣傳圖，引發3000餘條評論，帶動成都、重慶遊客湧入，讓店內銷售額增加4倍。還有成都遊客表示，因為網上攻略推薦，才專程前來嘗鮮。

張宇馳說，希望透過這款創意飲品，讓遊客認識江油文化。每杯咖啡售價32元(約4.4美元)，過去需預約，現在到店即可點。

咖啡製作師正在製作肥腸咖啡。(取材自華西都市報)
咖啡製作師正在製作肥腸咖啡。(取材自華西都市報)

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