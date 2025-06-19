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降低對美依賴 中車企拚純國產晶片車 最快明年量產

記者林宸誼／綜合報導
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為了降低對美國依賴，加速中國晶片自製率，中國汽車製造商準備推出全使用國產晶片的車型，至少有兩個品牌計畫最快明年量產。（路透）
為了降低對美國依賴，加速中國晶片自製率，中國汽車製造商準備推出全使用國產晶片的車型，至少有兩個品牌計畫最快明年量產。（路透）

為降低對美國依賴，加速中國晶片自製率，上汽集團、長安汽車、長城汽車、比亞迪、理想汽車與吉利等主要中國汽車製造商，正準備推出搭載百分百的中國製晶片車型，至少有兩個品牌計畫最快在2026年開始量產。

據日經亞洲報導，在中美之間緊張關係日益升高情勢下，這項國產汽車使用自製晶片，是中國加速推動晶片自主計畫一部分，並由工信部主導。

報導引述知情人士透露，完全使用國產自製晶片的中國汽車，首波投入量產由少數幾家品牌先推出，之後則有更多製造商跟進。

知情人士表示，中國最新的政策目標，已設定在2027年前實現汽車晶片百分百自主開發與製造。

此一進度相較早前中方規畫要求，今年國產汽車自製晶片使用率達25%的目標，呈現大幅提升。

不過，知情人士也指出，這項目標並非強制性要求，而更像是種政策框架，藉此激勵企業向北京顯示其有能力達成相關目標。

目前，包括上汽、第一汽車、廣汽集團、比亞迪、吉利、長安和長城等中國主要汽車製造商，都已被中國政府要求提高國產或本地開發晶片的使用率。

一位中國晶片開發商高層表示，他們的一些車企客戶例如吉利已表態，若有可行選項，將優先採用中國製晶片。

知情人士指出，像廣汽這類車企，正在與中國晶圓代工廠商緊密合作，例如中芯國際與粵芯半導體等，檢視整體汽車晶片供應鏈，並推動本地開發替代品的驗證工作。

中國汽車製造商長期依賴美國或其他外國製造晶片，特別是在自動駕駛系統領域，例如部分中國高階車款仍須使用輝達設計的汽車AI晶片，或高通提供的智慧座艙與自駕相關晶片方案。

比亞迪 供應鏈 輝達

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