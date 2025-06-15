失獨母60歲冒死生下的雙胞胎迎中考 她已沒體力陪考

盛海琳（左）和雙胞胎女兒。（視頻截圖）

「60歲冒死生下雙胞胎」的盛海琳，她的雙胞胎女兒日前於合肥八中考點參加中考，盛海琳透露，女兒中考期間自己將留在家裡給孩子燒飯，不會去陪考，「陪考是個體力活，我70多歲了，年齡大了，站不了那麼久」。

大皖新聞報導，盛海琳表示，已安排一位曾教女兒英語的老師負責陪考：「一位原來帶過我女兒的老師主動提出幫我接送孩子，我非常感謝。她孩子去年考上合肥六中，在陪考方面她肯定比我有經驗。」此外，盛海琳還給孩子專門安排了車輛負責接送，而她則在家中提前給孩子準備好早飯和中飯。

這位曾因「中國最高齡產婦」引發熱議的母親，真實人生一面是失獨後絕境求生的孤勇，一面是跨越代際的母愛堅守。

據報導，2009年的春節 ，一場煤氣中毒事故奪走了盛海琳唯一的女兒和女婿。作為軍醫的她曾在57歲時一夜之間跌入失獨深淵。絕境中，她做出驚人決定：通過試管嬰兒再育子女。2010年，60歲的盛海琳生下雙胞胎女兒，成為「中國最高齡產婦」；她在孕期高血壓 、高尿酸、全身浮腫，甚至腹水危及生命，「哪怕用命換，也要讓生命延續。」

「別人坐月子是享福，我是在算錢，兩個早產兒每天人民幣6000元（約835美元）的溫箱費用，一直持續了47天。」為了撫養女兒，在孩子100天時她就提著拉桿箱全國各地奔波講課賺錢，「有人罵我自私，說我這麽大年紀生娃是拖累孩子，但他們不知道，是孩子救了我。」

「但悲哀的是，我確實老了，有點力不從心了。」培育雙胞胎的經濟壓力如影隨形，更棘手的是代際鴻溝。當女兒們好奇「為什麽不早點生我們，這樣姐姐就不會死了。」她卻無從解釋。 「我身為軍人一不怕苦，二不怕死，但生了雙胞胎之後，我可以不怕苦，但我怕死了沒人養孩子，這是責任。」

當被問及「是否後悔」，盛海琳沈默良久。「如果重來，我可能不會選擇這條路，但人生沒有如果。」 「現在我常想，母愛不是本能，而是一場漫長的修行。我教她們吃飯走路，她們教我如何在破碎中重生。」