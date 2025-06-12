每分鐘440個…數學天才抖音漲粉速度獲認證 僅次劉德華

韋東奕漲粉速度獲世界紀錄認證，每分鐘漲440個。(取材自極目新聞)

有「數學天才」之稱的韋東奕近日在抖音 開通個人帳號，目前粉絲數已近2500萬，平均每分鐘漲440個，已被世界紀錄認證機構（WRCA）官方確認為「72小時內抖音平台學術領域獲得粉絲最多的人」，若放在所有帳號中則僅次於第一名的劉德華 。經歷帳號風波的韋東奕，稱輿論已影響到自己，不會再對外回應。引發爭議的韋東奕同名假帳號，某平台一夜清空了上百個。

據「極目新聞」報導，韋東奕帳號於6月4日開通，首支4秒的自我介紹影片即引爆流量，3日內粉絲突破1900萬，成為社群媒體 熱點。WRCA機構主任趙青太表示，這項紀錄象徵學術明星也能展現現象級傳播力。他用最質樸的方式，展現了知識最深邃的魅力，並在極短時間內觸達了最廣泛的受眾。」他認為這是學術精神擁抱新時代傳播方式的成功典範。

綜合紅星新聞、南方都市報報導，隨著熱度飆升，相關風波也隨之而來。由於他在網路視頻中形象較為不修邊幅，他的外貌與口腔健康引發討論，延伸出了多個博主和牙科機構借機炒作，宣傳自己的牙科門診服務，或推廣牙齒脫敏膏等產品的風波。有廣告甚至捏造了「韋東奕終於對牙齒問題出手了，牙齒逆襲堪比教科書級操作」的文案。

近日韋東奕在他的辦公室接受簡短訪問時表示，近期輿論確實對他造成影響，自己不會再對外發聲。他對記者態度親切，儀容整潔，與過往有所不同。