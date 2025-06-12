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寒門狀元現狀…744分上清華的龐眾望 留校攻博續科研

中國新聞組／綜合報導
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龐眾望與母親（取材自北京日報）
龐眾望與母親（取材自北京日報）

曾以744分考入清華大學的「寒門狀元」龐眾望，如今正從事他最感興趣的科學研究工作；1999年出生於河北滄州吳橋縣的他，2017年高考取得684分，並因家庭困難獲得清華大學「自強計畫」最高60分降分錄取資格。如今他已留校攻讀博士，持續從事光網絡信息感知相關研究，面向國家重大科技需求，並曾獲多項國家發明專利及校內獎學金。

根據「九派新聞」報導，龐眾望從本科畢業後即留在清華精密儀器系攻讀博士學位，曾被評為2022年「中國大學生自強之星」。吳橋縣政府5月亦聘任他為智庫專家與文旅形象大使。近日他返回母校吳橋中學，受到學弟妹歡迎被「包圍式」求簽名合照。

龐眾望的成長歷程備受關注。他自幼患有先天性心臟病，父親患精神分裂症，母親下肢殘疾行動不便。求學期間，他不僅承擔家務、撿廢品貼補家用，還曾為母親住院挨家挨戶借錢。儘管如此，他始終以樂觀態度面對人生，稱「我媽媽每天都在笑，我為什麼要難受？」母親於2020年病逝，臨終前得知他博士面試通過，他則選擇以行動報答母親：「我要不辜負她給我起的這個名字。」

回憶母親住院時情況，龐眾望曾坦言第一次直視母親病痛時「特別心疼」，也更加理解她過去的堅強。剛進大學時他壓力甚大，曾表示「不是怕被看不起，而是怕負眾望」，如今已逐步穩定下來，專注科研之餘，也積極回饋家鄉與社會。

744分考上清華的龐眾望。(取材自九派新聞)
744分考上清華的龐眾望。(取材自九派新聞)

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