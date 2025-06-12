反內卷 車企承諾付款帳期縮短為60天 618促銷國補傳暫停

遏制低價戰惡性循環，中國多家汽車製造商承諾將供應商的付款帳期統一為60天；圖為粵港澳大灣區車展，觀眾在比亞迪展館觀展。（新華社）

為反擊內卷亂象，包括比亞迪 等中國多家汽車製造商，已承諾將供應商的付款帳期大幅縮短統一為60天，試圖遏制因價格戰引發的惡性循環。目前，作出承諾的主流車企累計已達到17家。另外，電商 「618」促銷正在火熱進行，但部分地方卻傳出多地消費補貼暫停或調整的消息。

對於零部件供應商來說，帳期縮短能讓供應商更快拿到貨款，資金回流速度加快，從而有更多資金用於採購原材料、更新設備、擴大生產規模等；從行業整體來看，縮短帳期能夠讓整個行業的供應鏈的運營效率得以提高。

廣汽集團、一汽集團、東風汽車、賽力斯等多家主流車企，10日晚間短短一小時內，接連透過公眾號發布官方聲明，內容直指行業積習已久的亂象，也就是過長的供應商帳期。它們共同承諾或重申，將供應商貨款支付周期統一至60天以內。

隨著中國汽車市場陷入長期價格戰，多數車企利潤空間不斷壓縮。為維持競爭力，這些車企被迫大幅削減成本，收緊現金流，並延長對供應商的付款周期。

一些大型車企則在採購環節中減少現金支付，轉而大量使用承兌匯票，以賒銷方式向供應商變相融資，將資金用於海外擴張、本土研發或產能擴建。例如，比亞迪設立「迪鏈」商業匯票系統，用於向供應商支付貨款，相關票據可在未來兌現。截至2023年5月，該平台累計開出票據金額已達人民幣4000億元(約556億美元)。

在愈演愈烈的價格戰下，整車廠將成本壓力層層傳導，延長帳期成為普遍現象，部分車企的帳期甚至長達120天乃至更久。不僅嚴重擠壓供應商利潤空間，更使現金流承壓，甚至威脅到生存與產品品質的穩定。

近期比亞迪公關總監李雲飛在回應被長城汽車董座魏建軍影射為「車圈恒大」一事列出長文，其中列到平均付款周期，多數車企付款周期都在100天以上，比亞迪、吉利汽車為127天，理想汽車165天、蔚來汽車195天，而長安汽車高達205天。

這種無序的競爭生態，已引起監管層高度關注。中國工信部、國務院 國資委等部委接連發聲，明確表示將整治汽車行業的「內卷」亂象，推動產業高品質發展。國務院新修訂的「保障中小企業款項支付條例」也已於6月1日正式施行。

業內人士看來，多家大型車企集體宣布將帳期統一至60天內，為深陷「價格戰」泥淖的中國汽車市場，注入了一劑強心針，此舉的意義遠超於帳期本身。

另外，電商「618」促銷正在火熱進行，但部分地方卻傳出「國補」（以舊換新補貼）暫停或者調整的消息。近期包括廣東佛山地區、重慶等部分區域的以舊換新國補政策也有所暫停或者限流限額。有業內人士認為，這背後與資金階段性供應、國家反對過度低價內卷等不無關係。但也有消息指出，新一輪國補正在籌備中。

第一財經報導，廣州地區，手機平板等購新補貼、家電以舊換新補貼每天上午11點限量發券。在江門、韶關地區，手機等3C以舊換新、家電以舊換新等補貼每天9點開始發券；雲閃付中重慶市消費品以舊換新補貼的頁面顯示：「本輪綠色智慧家電補貼資金已使用完畢，從即日起停止資格碼申領。」