祝「鴨的全對」山東烤鴨店打棗陪考暴紅 網回應：211沒問題

走紅的陪考停業告示。（取材自極目新聞）

今年高考 ，山東濟南一家烤鴨店因為一張「打棗」陪考停業告示紅了；老闆趙先生還用打油詩祝福考生「妙筆生花似片鴨，思路流暢如甜醬，考的全會，『鴨』的全對」，幽默風趣的內容引發網友熱議。趙先生說，女兒考得還行，過兩天會請大家吃「狀元鴨」。

極目新聞報導，2025年高考期間，山東濟南這家烤鴨店貼了告示，「俺家種了一棵18年的棗樹，有沒有棗還是要打一竿子試試，陪考幾天。還借泉城之靈秀，以打油詩的形式向所有考生送去祝福。」這個為女兒陪考的暖心告示，引發網友熱議。

店主將女兒比喻為「18年的棗樹」，他表示，「希望用真誠的語氣，告訴顧客店裡休息幾天，陪孩子高考」；網友也幽默回應，「店主都這麼幽默有才，他家中「棗樹」必定不會太差，這一桿打下去，就算沒有985斤棗子，相信211斤沒問題。」還有一名過往考生現身說自己，「我這棵棗樹當年都算了廢了，一個棗子也沒說下來，但如今卻說了大木條，所以是死木條。

老闆趙先生表示，6月5日張貼了陪考停業告示後，和妻子一起前往河北唐山，為女兒加油。女兒9日考完最後一門後，他和妻子9日晚上返回濟南，「早上5點起床，醃製鴨子、購買黃瓜等食材，回店裡繼續營業」。

趙先生的女兒今年18歲，出生在河北唐山，平時由長輩照顧，是一名舞蹈專業學生，趙先生說，「她很努力，有時候訓練受了傷，我們看到了，很心疼。」