我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州眾議會 通過亞裔教育平權提案

川普：下一任聯準會主席 人選決定即將公布

巴黎世家1個1.5萬的「北京烤鴨」包 網嘲：路邊攤零食袋

中國新聞組／北京7日電
「北京烤鴨」手拿包。（取材自中新經緯）
「北京烤鴨」手拿包。（取材自中新經緯）

歐洲時裝品牌巴黎世家北京地區門店近日上新了一款「北京烤鴨」包，外層號稱採用義大利頂級小牛皮，正面印著油亮的烤鴨圖案和「北京烤鴨」四個大字，售價每個1萬5500元（人民幣，下同），全球限量20個，目前賣到只剩一個。這款烤鴨包立馬引來不少網民吐槽，稱像「路邊攤的零食袋」，和其搭配的還有一個「烤鴨掛飾」賣6500元，也令網民咋舌，而這款吊飾還已經賣到斷貨了。

來源：YouTube

綜合媒體報導，視頻顯示，「北京烤鴨」包呈長方形，封口處有拉鏈，正面印著一只北京烤鴨圖案，並有「北京烤鴨」字樣，最絕的是背面，居然印著「營養成分表」，能量、蛋白質、脂肪含量全給標上了。

巴黎世家北京SKP門店一位工作人員表示，店內確實在售「北京烤鴨」系列包，其中一款是上述視頻中的手拿包，無任何肩帶，外層材質為牛皮，內裡為TPU鏡面材質，「這款包是2025春夏中國限定款，5月27日開售以來賣得非常不錯，限量20只，店內僅剩一只全新的」。工作人員表示，另一款為鑰匙鏈掛飾，就是縮小版的零食袋造型，掛在鑰匙上跟個迷你烤鴨包裝袋似的，售價6500元，已經賣斷貨了。

手拿包和鑰匙鏈對比。（取材自中新經緯）
手拿包和鑰匙鏈對比。（取材自中新經緯）

有路過專櫃的小姐姐吐槽：「第一眼還以為是便利店賣的烤鴨味薯片包裝袋，仔細一看吊牌價1萬5500元，直接瞳孔地震！」更有吃貨網友神點評：「建議搭配黃瓜蔥絲甜麵醬一起賣，買包送卷餅套裝，這才叫沈浸式營銷嘛！」也有網友表示「1.5 萬買這個，不如花50塊買袋烤鴨」、「北京烤鴨是非遺美食，不是路邊零食，這種設計簡直是對飲食文化的粗暴消費」。

這不是巴黎世家第一次在本土化設計上翻車。2018年推出過「宜家購物袋」 款手袋，帆布材質印著類似宜家的logo，售價1.2萬元，被吐槽 「買櫝還珠」；2020年把老爹鞋改成 「洞洞鞋」，被網友說像 「工地勞保鞋」；去年搞了個 「菜刀包」，不銹鋼材質配皮質手柄，定價2.1萬元，被調侃 「不如樓下五金店30塊的實用」。

義大利 地震

上一則

中商務部透露中歐磋商進展：電動車價格承諾磋商仍需雙方努力

延伸閱讀

一片樹葉（二）

一片樹葉（二）
布碌崙詭異搶劫案 亞裔男自家車庫被上銬、搶走鑰匙

布碌崙詭異搶劫案 亞裔男自家車庫被上銬、搶走鑰匙
怪賊 潛入華人家偷車鑰匙沒偷車

怪賊 潛入華人家偷車鑰匙沒偷車
好怪 賊入華人家 偷車鑰匙沒偷車

好怪 賊入華人家 偷車鑰匙沒偷車

熱門新聞

「九天」無人機預計月底完成首飛任務，法國媒體稱其為「沉默的巨人」。圖為「九天」在2024年中國國際航空航天博覽會上亮相。（中新社資料照片）

無人航空母機九天月底首飛 「蜂群戰術」瞬間釋放百架無人機

2025-06-03 21:17
哈佛大學畢業典禮，畢業生代表之一蔣雨融因致詞內容暴紅。(美聯社)

蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出

2025-05-31 23:25
哈佛大學畢業典禮，畢業生代表之一蔣雨融因致詞內容暴紅。(美聯社)

青島女孩蔣雨融哈佛畢業致詞暴紅 網：比川普有格局

2025-05-30 21:48
中國共產黨第十八屆、十九屆中央政治局委員、中共中央軍委前副主席許其亮證實因病於2025年6月2日12時12分在北京逝世。圖取自新華社

港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡

2025-06-02 13:24
普陀山的齋飯。（取材自小紅書）

去寺廟吃齋飯「減脂」卻反而胖11斤 原因出在這裡

2025-05-31 08:30
廣東中山舉辦的某動漫展上，幾名衣著暴露的兒童在做直播。（視頻截圖）

女童著緊身衣、網襪在廣東動漫展直播 觀眾都看不下去

2025-06-02 20:44

超人氣

更多 >
數百萬人服用的這種保健食品 受害者：差點肝衰竭

數百萬人服用的這種保健食品 受害者：差點肝衰竭
DOGE開除太多人鑄成大錯 川普忙補救

DOGE開除太多人鑄成大錯 川普忙補救
「我早知道會這樣」MAGA教父巴農點出川馬決裂2原因

「我早知道會這樣」MAGA教父巴農點出川馬決裂2原因
馬斯克跟MAGA陣營鬧僵斷絕關係 共和黨員選邊站挺川普

馬斯克跟MAGA陣營鬧僵斷絕關係 共和黨員選邊站挺川普
和川普翻臉「恐是災難開始」他說馬斯克沒有修好帝王學

和川普翻臉「恐是災難開始」他說馬斯克沒有修好帝王學