巴黎世家1個1.5萬的「北京烤鴨」包 網嘲：路邊攤零食袋

「北京烤鴨」手拿包。（取材自中新經緯）

歐洲時裝品牌巴黎世家北京地區門店近日上新了一款「北京烤鴨」包，外層號稱採用義大利 頂級小牛皮，正面印著油亮的烤鴨圖案和「北京烤鴨」四個大字，售價每個1萬5500元（人民幣，下同），全球限量20個，目前賣到只剩一個。這款烤鴨包立馬引來不少網民吐槽，稱像「路邊攤的零食袋」，和其搭配的還有一個「烤鴨掛飾」賣6500元，也令網民咋舌，而這款吊飾還已經賣到斷貨了。

來源：YouTube

綜合媒體報導，視頻顯示，「北京烤鴨」包呈長方形，封口處有拉鏈，正面印著一只北京烤鴨圖案，並有「北京烤鴨」字樣，最絕的是背面，居然印著「營養成分表」，能量、蛋白質、脂肪含量全給標上了。

巴黎世家北京SKP門店一位工作人員表示，店內確實在售「北京烤鴨」系列包，其中一款是上述視頻中的手拿包，無任何肩帶，外層材質為牛皮，內裡為TPU鏡面材質，「這款包是2025春夏中國限定款，5月27日開售以來賣得非常不錯，限量20只，店內僅剩一只全新的」。工作人員表示，另一款為鑰匙鏈掛飾，就是縮小版的零食袋造型，掛在鑰匙上跟個迷你烤鴨包裝袋似的，售價6500元，已經賣斷貨了。

手拿包和鑰匙鏈對比。（取材自中新經緯）

有路過專櫃的小姐姐吐槽：「第一眼還以為是便利店賣的烤鴨味薯片包裝袋，仔細一看吊牌價1萬5500元，直接瞳孔地震 ！」更有吃貨網友神點評：「建議搭配黃瓜蔥絲甜麵醬一起賣，買包送卷餅套裝，這才叫沈浸式營銷嘛！」也有網友表示「1.5 萬買這個，不如花50塊買袋烤鴨」、「北京烤鴨是非遺美食，不是路邊零食，這種設計簡直是對飲食文化的粗暴消費」。

這不是巴黎世家第一次在本土化設計上翻車。2018年推出過「宜家購物袋」 款手袋，帆布材質印著類似宜家的logo，售價1.2萬元，被吐槽 「買櫝還珠」；2020年把老爹鞋改成 「洞洞鞋」，被網友說像 「工地勞保鞋」；去年搞了個 「菜刀包」，不銹鋼材質配皮質手柄，定價2.1萬元，被調侃 「不如樓下五金店30塊的實用」。