我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

第2個拿下川普關稅協議是這國？商務部長：快談成了

全球股市離歷史高點僅一步之遙 因這原因還可能再漲

鄂「癡心書記」說方言吹嗩吶直播 幫村民賣農產品

中國新聞組／北京3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
孫理軒在直播間秀才藝。（取材自極目新聞）
孫理軒在直播間秀才藝。（取材自極目新聞）

湖北南漳縣肖堰鎮龍坑村村黨支部書記孫理軒，日前在村委會門口開始了他的第四場直播賣山貨，村民們紛紛帶著土雞蛋、乾貨前來，60歲的孫理軒講起網路流行語頭頭是道，還激情地炫起了巴烏、葫蘆絲、嗩吶等樂器，引來6000多名網民圍觀。

孫理軒的直播現場。（取材自極目新聞）
孫理軒的直播現場。（取材自極目新聞）

極目新聞報導，孫理軒融合了直播和音樂表演，用才藝吸引粉絲進來觀看。「家人們，這是我們龍坑村的土雞蛋，土雞平時都是放養的，吃的是穀物，我現場給大家打一個，看看蛋的品質……」鏡頭前，孫理軒一改往日嚴肅的「村幹部」形象，化身活潑大方的帶貨主播，操著一口地道方言，將土雞蛋、石磨麵粉等地道山貨介紹得頭頭是道。

孫理軒是襄陽家喻戶曉的「癡心書記」，身為土生土長的龍坑村人，20歲的他在村民的期盼中，毅然辭去電站工作，回村挑起重擔。他不僅仗義執言，帶領村民修路、推廣中藥材種植等，更是緊隨時代脈動，勇於探索直播帶貨這一新模式，幫助村民賣出幾萬元人民幣的農產品，用40年堅守的「癡心」，換來全村百姓的「幸福夢」。

孫理軒的直播帶貨不僅僅是為了增加村民的收入，更是為了推廣龍坑村的農產品，將村民的辛勤收穫變成現金，讓村民過上更好的生活。他強調要緊跟時代，學會利用網路資源，讓更多人認識、喜歡和購買龍坑村的產品，為龍坑村的經濟發展開闢了一條新路。

雞蛋

上一則

修正玩完論 羅奇稱香港地位獨特「美中衝突港受益」

下一則

讓肌肉說話…安徽71歲婦健身賽獲獎 稱「年齡只是數字」

延伸閱讀

私生子生母露臉直播開撕呂秋遠 淚揭曾墮胎內幕

私生子生母露臉直播開撕呂秋遠 淚揭曾墮胎內幕
女童著緊身衣、網襪在廣東動漫展直播 觀眾都看不下去

女童著緊身衣、網襪在廣東動漫展直播 觀眾都看不下去
「人民的名義」的「懶政區長」帶貨望遠鏡 引道德質疑

「人民的名義」的「懶政區長」帶貨望遠鏡 引道德質疑
才被嫌古裝醜男…劉宇寧「折腰」後人氣飆升 19天漲粉55萬

才被嫌古裝醜男…劉宇寧「折腰」後人氣飆升 19天漲粉55萬

熱門新聞

哈佛大學畢業典禮，畢業生代表之一蔣雨融因致詞內容暴紅。(美聯社)

蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出

2025-05-31 23:25
哈佛大學畢業典禮，畢業生代表之一蔣雨融因致詞內容暴紅。(美聯社)

青島女孩蔣雨融哈佛畢業致詞暴紅 網：比川普有格局

2025-05-30 21:48
中國一名女子在上海浦東機場通關時，因為妝化太濃看起來和護照照片不同而讓人臉辨識機器辨識失敗，機場人員當場要求她卸妝，並在過程中對她不斷碎念和訕笑。(翻攝 Instagram @wchinapost )

頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」

2025-05-29 19:42
受害者生前照片。（取材自揚子晚報／受訪者供圖）

成都27歲海歸女被砍死 母不捨得洗她衣服 偶爾聞聞味道

2025-05-27 10:30
普陀山的齋飯。（取材自小紅書）

去寺廟吃齋飯「減脂」卻反而胖11斤 原因出在這裡

2025-05-31 08:30
中國共產黨第十八屆、十九屆中央政治局委員、中共中央軍委前副主席許其亮證實因病於2025年6月2日12時12分在北京逝世。圖取自新華社

港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡

2025-06-02 13:24

超人氣

更多 >
史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告

史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告
港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡

港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡
川普雖簡單粗暴 普林斯頓教授：美國大學國際生的確已成問題

川普雖簡單粗暴 普林斯頓教授：美國大學國際生的確已成問題
換工作轉存401(k)紙本支票被盜領 他痛失10萬還欠稅

換工作轉存401(k)紙本支票被盜領 他痛失10萬還欠稅
拔插頭省電 拔錯更花錢…專家教訣竅：先從3家電下手

拔插頭省電 拔錯更花錢…專家教訣竅：先從3家電下手