鄂「癡心書記」說方言吹嗩吶直播 幫村民賣農產品

孫理軒在直播間秀才藝。（取材自極目新聞）

湖北南漳縣肖堰鎮龍坑村村黨支部書記孫理軒，日前在村委會門口開始了他的第四場直播賣山貨，村民們紛紛帶著土雞蛋 、乾貨前來，60歲的孫理軒講起網路流行語頭頭是道，還激情地炫起了巴烏、葫蘆絲、嗩吶等樂器，引來6000多名網民圍觀。

孫理軒的直播現場。（取材自極目新聞）

極目新聞報導，孫理軒融合了直播和音樂表演，用才藝吸引粉絲進來觀看。「家人們，這是我們龍坑村的土雞蛋，土雞平時都是放養的，吃的是穀物，我現場給大家打一個，看看蛋的品質……」鏡頭前，孫理軒一改往日嚴肅的「村幹部」形象，化身活潑大方的帶貨主播，操著一口地道方言，將土雞蛋、石磨麵粉等地道山貨介紹得頭頭是道。

孫理軒是襄陽家喻戶曉的「癡心書記」，身為土生土長的龍坑村人，20歲的他在村民的期盼中，毅然辭去電站工作，回村挑起重擔。他不僅仗義執言，帶領村民修路、推廣中藥材種植等，更是緊隨時代脈動，勇於探索直播帶貨這一新模式，幫助村民賣出幾萬元人民幣的農產品，用40年堅守的「癡心」，換來全村百姓的「幸福夢」。

孫理軒的直播帶貨不僅僅是為了增加村民的收入，更是為了推廣龍坑村的農產品，將村民的辛勤收穫變成現金，讓村民過上更好的生活。他強調要緊跟時代，學會利用網路資源，讓更多人認識、喜歡和購買龍坑村的產品，為龍坑村的經濟發展開闢了一條新路。