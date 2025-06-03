讓肌肉說話…安徽71歲婦健身賽獲獎 稱「年齡只是數字」

71歲的孫明慧（前）堅持健身四年，練出不輸年輕人的好體魄。（取材自極目新聞）

2025健身新人品質賽武漢 站上演了銀髮傳奇，71歲的孫明慧以場上年齡最長選手身分，和搭檔拿下男女混雙項目第三名的成績，展現了「健身不分年齡」的運動精神。

極目新聞報導，孫明慧是安徽馬鞍山的退休 工人，退休前她是鋼鐵廠食堂的一名員工，2021年、67歲時開始接觸健身，自此便常常去健身房鍛鍊，已經堅持四年。

今年6月1日，孫明慧在2025健身新人品質賽武漢站，與搭檔榮獲了男女混雙項目第三名的成績。孫明慧表示：「我今年71歲，年齡只是數字，不是枷鎖。有些人覺得老人就應該喝喝茶，散散步，但我的老年生活要和別人不一樣。我要舉起啞鈴，讓我的肌肉說話。」

孫明慧特別注重訓練的科學性，主張長者健身要量力而行，用「七分力」原則，在保證安全的前提下循序漸進。這種科學的訓練方式讓她在71歲的年齡依然保持著令人驚嘆的身材--清晰的馬甲線、緊致的肌肉線條，各項身體指標都表現優秀。

孫明慧有著嚴格的自律習慣，她堅持每天吃五個雞蛋 白，將體脂率保持在18%，憑藉這份嚴格自律，她在短視頻平台收獲了上萬粉絲。賽前訓練時，她標準的引體向上動作，引得周圍選手紛紛拿出手機拍攝。

除了健身，孫明慧還熱愛騎自行車，2014年，60歲的她報名參加了「百人萬里挑戰之旅」活動，從中國最東端的黑瞎子島騎行到最南端的三亞，全程6316公里，耗時45天。最終，她不僅完成了這項壯舉，還和隊友們一起創造了健力士紀錄。