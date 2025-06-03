中國免簽助攻 端午入境遊漲9成 「好玩不貴」周邊遊也熱門

今年端午假期以周邊遊、本地遊為主。圖為北京模式口歷史文化街區以高蹺巡遊吸引觀眾。（中新社）

五一長假剛結束，端午小長假接著報到，中國各旅遊平台盤點今年端午出遊趨勢，發現在「好玩不貴」的誘因下，本地遊和周邊遊成為旅行主基調，出境遊則以三小時航行圈內的日本、南韓、泰國、馬來西亞最受歡迎。在入境免簽政策助攻下，端午假期入境遊訂單漲幅近九成，門票交易總額也成長1.5倍。

綜合澎湃新聞、央視新聞報導，今年端午小長假國內外機票均價和國內多地酒店均價較五一假期下降，攜程報告顯示，今年端午假期國內周邊遊、本地遊占比為64%，周邊遊熱門目的地依序為杭州、南京、上海、蘇州、廣州、北京、天津、濟南、成都、湖州。其中，廣州、成都、重慶等地的飯店均價較五一可省超過30%，較暑期也有兩成的優惠。

而今年端午剛好碰上兒童節，去五星級飯店「遛娃躺平」、去廣東清遠峽谷漂流、去新疆巴州看龍舟競渡等玩法，也讓傳統節日多了不少童趣。同程旅行平台上的親子跟團產品預訂熱度年增80%，同程旅行旗下藝龍酒店科技平台上的親子房預訂熱度年增超過200%，早在端午假期前，部分熱門IP親子房就已滿房告罄。

多家線上旅遊平台的數據顯示，主題樂園景區在這個端午小長假最受歡迎，去哪裡數據顯示，端午假期主題樂園景區預訂量同比增長六成，其中最受歡迎的主題樂園景區包括北京環球度假區、上海迪士尼 度假區、香港 迪士尼樂園、廣州長隆野生動物世界和珠海長隆海洋王國，尚未開始正式營運的上海樂高樂園搜尋量也大增十倍。

國內遊火熱同步帶動交通運輸量成長，據統計，端午節 假期期間，預計全社會跨區域人員流動量累計6.57億人次，日均2.19億人次，較去年同期成長3.0%；其中鐵路客運量累計4710.8萬人次，日均1570.27萬人次，較去年同期成長2.3%。

雖然只有三天假期，仍擋不住許多人出國放鬆的心，攜程旅行數據顯示，端午節出境遊熱門目的地前五依序為日本、中國香港、韓國、泰國、馬來西亞，皆在三小時航行圈內。面對日漸炎熱的天氣，出國玩水也是今年端午遊客出境遊的熱門選項。攜程平台上，峇里島、沖繩、濟州島、馬爾地夫等海島目的地漲幅明顯，其中沖繩、峇里島機票訂單分別成長81%、52%。