熱搜登冠╱中前乒乓球王加盟德甲 樊振東：展開歐洲冒險

中國乒乓球選手樊振東加盟德甲聯賽。(新華社資料照片)

休息了五個多月的中國乒乓球好手樊振東有了新動向，德甲聯賽(TTBL)薩爾布呂肯乒乓球甲級俱樂部(FC Saarbrücken)1日宣布，前世界排名第一、巴黎奧運 冠軍的樊振東加 盟；樊振東隨後表示將展開「歐洲冒險」。中國曾經的球王、大滿貫得主將赴海外打球的消息傳出後震撼乒壇，話題衝上熱搜，樊振東首開現役國手打國外聯賽先河，有人期待跨國合作能帶動更多乒乓交流，但也有人憂心中國技術外流。

綜合紅星新聞、大公報等媒體報導，今年28歲的樊振東表示，自己非常渴望成為薩爾布呂肯乒乓球俱樂部的一員，並表示對代表該隊出戰TTBL充滿期待，期待與團隊共同贏得更多勝利。

球隊體育總監埃爾文·伯格(Erwin Berg)透露，十天前樊振東「主動」聯繫俱樂部，表達希望在歐洲征戰一個賽季的想法。球隊坦言，一切來得突然又迅速，「樊振東將為我們而戰。這不僅是競技層面的里程碑，更是我們俱樂部乃至整個德國及歐洲乒壇的重大時刻。

事實上，在2019年，薩爾布呂肯便邀請中國球員尚坤加盟球隊，後者正是樊振東上海隊的隊友。同時，上賽季也有國乒隊員前往德甲參賽，當時林高遠便代表德甲豪門穆爾豪斯俱樂部征戰2024-2025賽季乒乓球歐冠聯賽。

樊振東加盟德甲此引起中國網友正反議論，多數人抱持樂觀態度，「走出國門、振興國球」、「不管是為了錢還是為了事業，都支持小胖」、「此處不留爺，自有留爺處」；不過也有人認為「樊振東是軍人出身，卻去外國效力，不理解」、「張繼科 都沒有接受外國的邀約，而選擇在國內教孩子學乒乓球。樊振東再委屈，也不應該帶著中國技術去培養外國人」。

在俱樂部發布轉會消息後，隊內成員弗朗西斯卡(Patrick Franziska)、「六邊型戰士」莫雷加德(Truls Möregårdh)等人紛紛在社交媒體慶祝。中國乒協也表示對運動員本人意願表示理解和尊重，並將全力支持和保障他保持良好競技水平，為乒乓球事業再創輝煌貢獻力量。