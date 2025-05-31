去寺廟吃齋飯「減脂」卻反而胖11斤 原因出在這裡

普陀山的齋飯。（取材自小紅書）

對愈來愈多的中國年輕人、中年人來說，以前去寺廟是為燒香，現在是為吃齋飯，不僅因為價格便宜，還可以減重 ，這使得平平無奇的齋飯悄悄成了最火的頂流美食，寺廟也逐漸餐廳化經營，不僅菜色講究，還提供豪華自助餐等體驗。加上在山光水色的陪伴下，難免多吃一點，於是，第一批靠吃齋減肥的愛好者，有人反而因此胖了11斤甚至更多。

據鳳凰WEEKLY報導，社交媒體上，去寺廟吃齋正成為最新潮流風向，不少齋堂門口排隊人潮有時比打卡景點還壯觀，網民們還總結了專門的齋飯攻略，其中最重要的一條就是：開飯前必須到場，晚一步好菜就可能被搶光。

華岩寺齋飯的排隊人潮。（取材自小紅書）

隨著寺廟餐廳化，幾乎每家寺廟都有自己的「招牌菜」。其中最出圈的，當數龍華寺的素麵，15塊錢（人民幣，下同）一碗，湯頭清鮮，澆頭包含豆皮、木耳、香菇、麵筋，十分實在。有人天天打卡當作工作餐。杭州法喜寺的齋飯也讓人念念不忘，有人在線求做齋飯師傅開個社交帳號，「沒別的意思，就是真心想學」。

很多人愛吃齋飯的主要原因之一是便宜，多數寺廟齋堂免費開放，全憑香客隨心給錢；即便明碼標價要求付費的齋堂，一頓價格也就8塊、10塊，且量大管飽。一些寺廟還專門開了素食餐廳，幾十塊就能吃到堪比星級酒店的自助，性價比拉滿。這讓抱著吃減脂餐的心情來到寺廟，對著素齋毫無負擔地大快朵頤的人們，往往都是摸著吃完滾圓的肚子快樂的回家。

美景加美齋，怎能不多吃一點？（取材自小紅書）

據報導，其中，有人只是去廟裡連吃兩天齋飯，卻胖了兩斤；有人禪修3天，心靜了，身也沉了，直接漲重5斤。有義工在寺廟待了3個月，回去時整整胖了10幾斤。就連愛吃純素自助餐的人也沒能「倖免」，吃著吃著就多了11斤肉，還不解地問自己「不過是兩個饅頭幾口菜，哪比得上大魚大肉，怎麼就胖了呢？ 」。

報導指出，這是因為素齋沒有葷腥撐場，要做得好吃往往得靠油來提味，油量一上去，熱量自然也跟著水漲船高，而且少了蛋白質（肉類）帶來的飽腹感，身體會下意識去找碳水填補空缺，但碳水消化迅速，吃得愈多，反而愈容易陷入反覆進食的循環，更別提齋飯還有個不成文的規定：不能浪費，稍不注意就容易吃撐。

當愈來愈多人奔著齋飯而來，寺廟本身也在悄悄進化。從素食自助到下午茶、咖啡、奶茶，再到講究包裝與口味的糕點和伴手禮，都成為寺廟美食的一部分。比如，各地寺廟至少有一家「慈杯咖啡」，成為網紅打卡點；上海龍華寺糕點和傳統素食，賣相口味都不輸熱門老字號；杭州法淨寺、靈隱寺的素月餅名聲早傳到寺廟之外；甚至成都文殊院還開設了公益「禪食課程」。