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競爭太慘烈 比亞迪山東最大經銷商傳倒閉

中央社／台北31日電
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比亞迪。（新華社）
比亞迪。（新華社）

中國車市競爭激烈，龍頭大廠比亞迪在山東的最大經銷商也傳倒閉。分析稱，這顯示在當前中國汽車市場價格戰白熱化的背景下，經銷商普遍面臨生存困境的嚴峻現實。

財聯社等日前披露，比亞迪在山東的最大經銷商乾城集團於4月中旬傳出資金鏈斷裂的消息，大量車主在墊付第二年及第三年保費後因遲遲等不到乾城旗下4S店退款，才猛然發現門市已經倒閉。4S店是指汽車銷售sale、零配件spare part、售後服務service、資訊服務survey為一體的經營模式。

報導指出，濟南、濰坊等多個城市的20多家門市受到影響，關乎上千名車主權益，這些車主正在組織維權團體尋求解決方案。

一名濟南的經銷商則告訴陸媒，「濟南乾城資金鏈早就斷了，今年四月春季車展都有員工供應商到現場維權」。

報導說，乾城汽車年營業額曾經高達人民幣30億元及逾千名員工，公司於4月17日發信指責比亞迪對經銷商政策的調整導致公司現金流承受巨大壓力，加上山東的汽車經銷商集體出現資金問題，銀行收緊信貸，融資管道受阻。

對於乾城的說法，比亞迪本月28日回應稱，濟南乾城因盲目擴張和高槓桿營運才導致資金鏈緊張，網傳資訊不屬實，過去幾年「我們對經銷商的政策連續且穩定」。

有海外華文媒體分析，此事不僅揭示了當前中國汽車市場價格戰白熱化背景下，經銷商普遍面臨的生存困境，更凸顯逾8成經銷商深陷「價格倒掛」（商品購入價格高於銷售價格）泥淖的現實。

據中國汽車流通協會「2024年全國汽車經銷商生存狀況調查報告」，84.4%的經銷商面臨價格倒掛，60.4%倒掛幅度逾15%。2024年經銷商盈利比例降至39.3%。

另據中國全國工商聯汽車經銷商商會調研，銀行對經銷商行業評級偏負面，融資難、融資貴等問題突出，經營不善的經銷商易被抽貸斷貸。

截至2024年底，中國汽車4S店總數降至3萬2878家，年減4419家，降幅2.7%，為2021年以來首次負增長。2024年1至11月，價格戰導致新車市場零售累計損失1776億元。

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