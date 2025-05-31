我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯70華人吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解

青島女孩哈佛畢業致詞暴紅 網：比川普有格局

中車企再掀價格戰 中汽協、工信部喊話「將採必要監管措施」

記者陳湘瑾／即時報導
中國電動車產業競爭激烈，隨著電動車龍頭品牌比亞迪在23日宣布大範圍降價後，多家車企也被迫跟進。（中新社資料照片）
中國電動車產業競爭激烈，隨著電動車龍頭品牌比亞迪在23日宣布大範圍降價後，多家車企也被迫跟進。（中新社資料照片）

中國電動車產業競爭激烈，隨著中國電動車龍頭品牌比亞迪在23日宣布大範圍降價後，多家車企也被迫跟進，此舉引發中國汽車工業協會出面喊話，要求所有企業嚴格遵從公平競爭原則，依法依規進行經營活動；中國工業和信息化部也表示，將加大汽車行業「內卷式」競爭整治力度採取必要的監管措施。

中國汽車工業協會發布《關於維護公平競爭秩序 促進行業健康發展的倡議》一文指出，一段時間以來，新能源汽車產業盈利水平下降，以無序「價格戰」為主要表現形式的「內卷式」競爭，是行業效益下降的重要因素。價格戰嚴重影響企業正常經營，衝擊產業鏈供應鏈安全，把產業發展帶入惡性循環。

倡議提到，5月23日以來，某車企率先發起大幅降價活動，多家企業跟進效仿，引發新一輪「價格戰」恐慌。無序「價格戰」加劇惡性競爭，將進一步擠壓企業利潤空間，進而影響產品質量和售後服務保障，不僅阻礙行業自身健康發展，也將危害消費者權益，並帶來安全隱患。

中國汽車工業協會提出如下倡議：所有企業嚴格遵從公平競爭原則，依法依規開展經營活動；優勢企業不為壟斷市場，擠壓其他主體生存空間，損害其他經營者合法權益；企業在依法降價處理商品以外，不以低於成本的價格傾銷商品，不進行誘導消費者的虛假宣傳，擾亂市場秩序，損害行業和消費者根本利益；所有企業應對照國家相關法律法規進行自查整改。

中國工業和信息化部同日發文指出，針對中國汽車工業協會發布的《關於維護公平競爭秩序 促進行業健康發展的倡議》，認同並支持中國汽車工業協會提出的倡議，將加大汽車行業「內卷式」競爭整治力度，推動產業結構優化調整，加強產品一致性抽查，配合相關部門進行反不正當競爭執法，採取必要的監管措施，堅決維護公平有序市場環境，切實保障消費者根本利益。

該有關負責人同時指出，企業之間無序「價格戰」是「內卷式」競爭的典型表現，不僅影響產品質量性能和服務水平，而且損害消費者權益，危及行業健康、可持續發展。可以說，「價格戰」沒有贏家，更沒有未來。

上述所指「某車企」率先發起大幅降價活動，是指比亞迪23日推出一系列降價活動，包括海洋網限時一口價活動，多款車型指導價下調，像是海鷗智駕版（活力版）限時一口價人民幣5.58萬元（合約新台幣23.17萬元）；王朝網也推出「618搶先購」活動，像是秦PLUS DM-i智駕版優惠後價格低至6.38萬元（合約新台幣26.49萬元）起。

比亞迪 電動車 供應鏈

上一則

中國5月製造業PMI49.5% 連兩個月景氣收縮

延伸閱讀

中國汽車出口金額 4月年增5.3%

中國汽車出口金額 4月年增5.3%
比亞迪否認是「汽車圈恒大」拖蘋果、波音、豐田下水

比亞迪否認是「汽車圈恒大」拖蘋果、波音、豐田下水
路透：巴西起訴比亞迪 控其當地設廠「侵犯勞工權利」

路透：巴西起訴比亞迪 控其當地設廠「侵犯勞工權利」
比亞迪618大促銷 擬完成年度銷售目標

比亞迪618大促銷 擬完成年度銷售目標

熱門新聞

賀建奎今年4月宣布再婚。（取材自X平台）

新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美

2025-05-23 14:44
中國一名旅客在機場通關時，行李遭檢測出輻射異常。示意圖／聯合報系資料照

等同天天照百次X光…女兒戴1物輻射超千倍 流3個月鼻血

2025-05-25 17:49
中國一名女子在上海浦東機場通關時，因為妝化太濃看起來和護照照片不同而讓人臉辨識機器辨識失敗，機場人員當場要求她卸妝，並在過程中對她不斷碎念和訕笑。(翻攝 Instagram @wchinapost )

頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」

2025-05-29 19:42
上海復旦大學中國研究院院長張維為日前在武漢大學演講時稱，他認為解決台灣問題的時機已經越來越成熟。（圖／截自影片）

復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易

2025-05-25 10:57
受害者生前照片。（取材自揚子晚報／受訪者供圖）

成都27歲海歸女被砍死 母不捨得洗她衣服 偶爾聞聞味道

2025-05-27 10:30
中國國家安全部指出，不研究的學者、不營業的商人、不觀光的遊客等，都可能是境外間諜。（圖／截自國安部影片）

中國國安部：學者不研究、遊客不觀光、戀人不走心 可能都是間諜

2025-05-25 09:12

超人氣

更多 >
賣家多於買家 幅度史上最大…美房市即將大崩盤？

賣家多於買家 幅度史上最大…美房市即將大崩盤？
洛杉磯約70華人聚眾吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解

洛杉磯約70華人聚眾吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解
趙麗穎「在人間」演技挨批「像矽膠人」 男一被讚凍齡

趙麗穎「在人間」演技挨批「像矽膠人」 男一被讚凍齡
撤銷簽證？中國學生苦笑：川普好像照著習近平劇本做事

撤銷簽證？中國學生苦笑：川普好像照著習近平劇本做事
中國夫婦涉「殺豬盤」詐騙逃回中國 FBI擬沒收600萬加密幣

中國夫婦涉「殺豬盤」詐騙逃回中國 FBI擬沒收600萬加密幣