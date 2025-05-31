中汽車圈出現恒大？比亞迪被長城老董暗指 長文澄清怒喊告

比亞迪否認是汽車圈恒大。（新華社）

比亞迪 近日陷入輿論漩渦，山東區域的核心經銷商爆資金鏈斷裂，至少20家門市空置或關閉；長城汽車董事長魏建軍直言「現在汽車產業裡邊的恒大 已經存在」，引發市場暗示比亞迪是「汽車圈恒大」。比亞迪集團品牌及公關處總經理李雲飛30日發長文回應，強調中國主流車企根本不存在所謂的「車圈恒大」，公司將對惡意帶節奏的相關方追究法律責任。

比亞迪近日因多款智駕車型大降價，引發市場對新一波價格戰的擔憂。該公司日前宣布，海洋智駕版車型包含置換補貼及比亞迪置換補貼，最低降至5.58萬元起，較原價6.98萬元大減逾2成。

而繼價格戰的過度「內卷」後，車市還出現「零公里二手車」的銷售現象。知情人士透露，商務部日前邀集比亞迪、東風等車企，以及中汽協等單位，針對該現象進行討論。

李雲飛文中指出，他對近日大量文章、評論還有視頻暗指比亞迪是「汽車圈恒大」感到困惑，「感覺好氣又好笑」，他強調，過去幾年比亞迪高速增長，反觀有些企業卻止步不前，新能源業務甚至嚴重落後，從資產負債率、總負債、有息負債、帳期等多個角度對比各大車企的財務資料，並得出結論：整體來看，中國主流車企的資產負債情況要好於國外車企，中國主流車企根本不存在所謂的「車圈恒大」，任何唱衰中國新能源汽車的言論都是不可取的。

李雲飛直言，「我們70%的資產負債率高，很危險，那福特84%、通用汽車76%、蘋果80%、波音102%、吉利68%、賽力斯76%，他們高嗎？拿我們總負債5800多億說事，那豐田2.7兆、大眾3.4兆、福特1.7兆、吉利5047億、上汽6104億，他們危險嗎？」

據了解，比亞迪陷入輿論漩渦起因，是山東濟南乾城汽車貿易有限公司（下稱「濟南乾城」）資金鏈斷裂事件引發高度關注；這家比亞迪山東區域核心經銷商，因門市關閉導致車主預付費服務無法兌現，更有車主全款購車後因合格證被抵押給銀行而無法上牌。濟南乾城在此前的公告中將矛頭指向比亞迪政策調整和山東汽車經銷商行業集體爆雷導致的融資困境。

事件曝光後，比亞迪28日回應稱，網傳「政策調整導致經銷商壓力」不屬實，強調問題根源是經銷商盲目擴張和加槓桿運營，並表示已對濟南乾城進行紓困支持，協助收購部分門市、處理客戶權益。

比亞迪發布的官方資料顯示，今年第1季，比亞迪銷售新能源汽車約100.08萬輛，年增59%，首季營收1703億元，年增36%。淨利潤翻倍至91.5億元，創下單季度歷史新高。但值得注意的是，公司存貨從2023年底的877億上升至2024年底的1160億，2025年第1季進一步飆升至1544億，三個月時間內增加33%。