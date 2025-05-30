青海黑獨山不黑了？ 網友揪原因 景區：山腳被媷白了

現在的黑獨山。（取材自上游新聞）

戈壁深處的「水墨孤峰」、現實版的「月球表面」，獨特的黑色雅丹地貌曾讓青海黑獨山一度走紅青甘旅遊大環線。近日，多名遊客發帖反映，黑獨山景區標誌性的黑色山體因大量遊客撿拾地表黑色岩石，導致山體逐漸褪色裸露，「黑獨山，不黑了」。

上游新聞報導，黑獨山景區工作人員證實，景區外圍山體是常有遊客撿石頭，尤其是山腳，確實沒有以前黑了。目前外圍山體已暫時關閉，只開放腹地景區，但腹地不再允許私家車自駕 進入。「目前看來收效不錯。撿石頭的情況少了，車轍印也相應少了。」

據報導，「保護原始地質地貌環境，禁止撿黑石帶離黑獨山」景區樹立的醒目提醒標牌讓發帖人小華有些唏噓。他是一名旅拍攝影師，平均一個月會前往黑獨山三次，第一次前往可追溯到去年7月，「第一眼就被黑獨山的景色震撼了，非常壯觀。」

報導指出，小華展示他當時拍攝的黑獨山航拍，山脊如刀削，黑色砂石覆蓋其上；風蝕溝壑縱橫交錯，遠近黑色有濃淡之分，宛如巨型水墨畫。「但現在外圍真的一點都不黑了，很多地方甚至泛白，給旅客拍照還要費力尋找山體有黑色的角度。」小華自言他會特意叮囑提醒他的客人不要撿石頭，但「據我觀察，每天撿石頭的人很多。」

這一點也得到導遊李哥的證實。他表示，常年在黑獨山這條旅遊線上跑。「起碼一半遊客都會帶走一兩塊黑石頭，好好的自然風光被破壞了。」