我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析：中國科技集團籌備「沒有Nvidia的未來」 防AI命脈被美掐住

NBA／尼克成功續命 布朗森、帶傷唐斯飆56分擊退溜馬

青海黑獨山不黑了？ 網友揪原因 景區：山腳被媷白了

中國新聞組／北京30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
現在的黑獨山。（取材自上游新聞）
現在的黑獨山。（取材自上游新聞）

戈壁深處的「水墨孤峰」、現實版的「月球表面」，獨特的黑色雅丹地貌曾讓青海黑獨山一度走紅青甘旅遊大環線。近日，多名遊客發帖反映，黑獨山景區標誌性的黑色山體因大量遊客撿拾地表黑色岩石，導致山體逐漸褪色裸露，「黑獨山，不黑了」。

上游新聞報導，黑獨山景區工作人員證實，景區外圍山體是常有遊客撿石頭，尤其是山腳，確實沒有以前黑了。目前外圍山體已暫時關閉，只開放腹地景區，但腹地不再允許私家車自駕進入。「目前看來收效不錯。撿石頭的情況少了，車轍印也相應少了。」

據報導，「保護原始地質地貌環境，禁止撿黑石帶離黑獨山」景區樹立的醒目提醒標牌讓發帖人小華有些唏噓。他是一名旅拍攝影師，平均一個月會前往黑獨山三次，第一次前往可追溯到去年7月，「第一眼就被黑獨山的景色震撼了，非常壯觀。」

報導指出，小華展示他當時拍攝的黑獨山航拍，山脊如刀削，黑色砂石覆蓋其上；風蝕溝壑縱橫交錯，遠近黑色有濃淡之分，宛如巨型水墨畫。「但現在外圍真的一點都不黑了，很多地方甚至泛白，給旅客拍照還要費力尋找山體有黑色的角度。」小華自言他會特意叮囑提醒他的客人不要撿石頭，但「據我觀察，每天撿石頭的人很多。」

這一點也得到導遊李哥的證實。他表示，常年在黑獨山這條旅遊線上跑。「起碼一半遊客都會帶走一兩塊黑石頭，好好的自然風光被破壞了。」

茫崖市文體旅遊廣電局工作人員解釋稱，網帖所謂的「山不黑了」，應該是還未深入腹地的原因。外圍看黑獨山體驗感不會很好，目前「腹地看黑獨山還是蠻壯觀的」。

旅拍攝影師小華2024年拍攝的黑獨山。（取材自上游新聞／受訪者供圖）
旅拍攝影師小華2024年拍攝的黑獨山。（取材自上游新聞／受訪者供圖）
景區內的提醒標語。（取材自上游新聞／受訪者供圖）
景區內的提醒標語。（取材自上游新聞／受訪者供圖）

自駕

上一則

500天騎行41國 成都夫妻用「移動城堡」帶7歲娃看世界

下一則

安徽小村百年石獅被盜17年 竟現身私人博物館

延伸閱讀

高山湖防漏 重慶天池用不鏽鋼鋪底 網嘲「原來是水盆」

高山湖防漏 重慶天池用不鏽鋼鋪底 網嘲「原來是水盆」
到此一遊的儀式感 中景區三件套賣翻

到此一遊的儀式感 中景區三件套賣翻
重慶藝術家曬對比圖 控山西景區哪吒雕塑抄襲「照搬我的作品」

重慶藝術家曬對比圖 控山西景區哪吒雕塑抄襲「照搬我的作品」
遊客沉浸體驗「跟著團長打縣城」鬼子專業戶客串

遊客沉浸體驗「跟著團長打縣城」鬼子專業戶客串

熱門新聞

賀建奎今年4月宣布再婚。（取材自X平台）

新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美

2025-05-23 14:44
中國一名旅客在機場通關時，行李遭檢測出輻射異常。示意圖／聯合報系資料照

等同天天照百次X光…女兒戴1物輻射超千倍 流3個月鼻血

2025-05-25 17:49
上海復旦大學中國研究院院長張維為日前在武漢大學演講時稱，他認為解決台灣問題的時機已經越來越成熟。（圖／截自影片）

復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易

2025-05-25 10:57
中國國家安全部指出，不研究的學者、不營業的商人、不觀光的遊客等，都可能是境外間諜。（圖／截自國安部影片）

中國國安部：學者不研究、遊客不觀光、戀人不走心 可能都是間諜

2025-05-25 09:12
受害者生前照片。（取材自揚子晚報／受訪者供圖）

成都27歲海歸女被砍死 母不捨得洗她衣服 偶爾聞聞味道

2025-05-27 10:30
七旬單親媽媽改嫁後想回家養老，卻被獨子要求交房租。示意圖。（視頻截圖）

七旬母改嫁後想回家養老 獨子要求收租 調解員這句話破防

2025-05-24 08:30

超人氣

更多 >
綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化

綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化
兩類中國留學生簽證將撤銷 亞太裔小組批「仇外」

兩類中國留學生簽證將撤銷 亞太裔小組批「仇外」
洛縣遊民住上診所屋頂 醫生吶喊自己「住在地獄」

洛縣遊民住上診所屋頂 醫生吶喊自己「住在地獄」
法官：哈佛國際生簽證「維持現狀」 政府無限期不准變動

法官：哈佛國際生簽證「維持現狀」 政府無限期不准變動
頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」

頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」