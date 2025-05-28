「牛馬睏了點杯咖啡」杭州商場廣告挨批：嘲諷打工人

杭州一商場出現「牛馬」的自嘲廣告詞。(取材自小紅書)

浙江杭州濱江寶龍城一塊廣告牌標語內容近日引發網友關注，其內容為「牛睏了就睡覺 馬睏了會睡覺 牛馬睏了點杯咖啡」。網友表示：「我可以自我調侃，但不允許別人調侃嘲諷我」、「我真的破防了」、「吐槽嘲諷打工人？」，也有網友表示「我覺得沒什麽，挺有趣的」。現代快報報導，濱江寶龍城客服回覆，商場已於第一時間撤下該廣告牌，並對星巴克 等品牌方受到的困擾致以歉意。

現代快報報導，杭州濱江寶龍城客服表示，廣告畫面系去年「牛馬」熱梗爆火期間，商場為結合熱梗進行飲品集合推廣設置的，初衷是想結合當代年輕人開放自嘲的心態，展示年輕人鬆弛的生活狀態。此次廣告並非某一家咖啡品牌的推廣內容，對於有些網友感到被冒犯或不適，商場感到非常抱歉。商場未來將嚴格把控圍擋畫面內容，謹慎措辭。

另據新浪財經報導，有業內意見認為，「牛馬」 一詞在網絡語境中，常被年輕人用於自嘲，可一旦脫離特定社交場景，轉化為公開商業廣告用語，就容易引發歧義，被認為是對消費者的不尊重。商家雖想以幽默詼諧的方式吸引目光，但忽略了語言表達的公共性和普適性。這也提醒品牌，營銷創意不能僅追求 「吸睛」，更要考慮社會影響與大眾接受度。

在廣告策畫階段，商家應加強對用語的審核，充分開展受眾調研，確保營銷內容既契合目標群體喜好，又不觸及大眾敏感神經，避免因語言表達不當引發輿論風波。