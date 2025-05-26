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西湖松鼠「蹭吃」帶火餐廳 最愛叼走露台客人的定勝糕

中國新聞組／綜合報導
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「蹭吃」的網紅小松鼠。(視頻截圖)
「蹭吃」的網紅小松鼠。(視頻截圖)

杭州西湖邊一隻「蹭吃」的小松鼠成為網紅，引來大批遊客前來觀賞。該小松鼠經常在一家餐廳露台出沒，客人紛紛排隊等待，店家為安全起見已貼有提醒。餐廳二樓露台位置於南山路上，與大樹相鄰，成為小松鼠的聚集地。在一天的熱門時間，位置幾乎總是滿座，客人甚至特意帶著堅果等食物等待小松鼠的光臨。

據「潮新聞」報導，這隻「蹭吃」小松鼠是因為一支短視頻暴紅的。在視頻中，小松鼠熟練跳上桌，叼走一塊定勝糕，坐在護欄上享用。網友紛紛留言「這是定勝糕愛好鼠嗎？」、「松鼠也要準備高考了」。

為了來看「蹭吃」松鼠，餐廳二樓露台臨湖的位置全部坐滿。(取材自潮新聞)
為了來看「蹭吃」松鼠，餐廳二樓露台臨湖的位置全部坐滿。(取材自潮新聞)

日前這家餐廳在上午的時段，二樓露台臨湖的位置已全部坐滿。客人還會自帶了些瓜子、堅果，放在護欄上，等著松鼠來吃。不少帶著相機的年輕人則向餐廳點了定勝糕，等小松鼠「光顧」，企盼拍下畫面。不過店員表示，小松鼠來的時間不固定，想見到還是需要碰點運氣。

負責餐廳二樓區域的服務生說，視頻裡的那隻小松鼠是餐廳「常客」，常來造訪，「米飯、菜葉、玉米都吃，最喜歡吃的就是定勝糕，還有酸甜口味的西湖醋魚它也吃。」每天都有衝著小松鼠來用餐的顧客，二樓露台的位置也變得搶手，6張桌子幾乎每天都有人排隊。

莊女士帶孩子來等小松鼠。(取材自潮新聞)
莊女士帶孩子來等小松鼠。(取材自潮新聞)

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