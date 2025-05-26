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上海樂高樂園周六起試運營 進行內部壓力測試

記者賴錦宏／即時報導
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上海樂高樂園將從5月31日起，分階段啟動試運營。（取材自京報網）
上海樂高樂園將從5月31日起，分階段啟動試運營。（取材自京報網）

上海樂高樂園將從5月31日起，分階段啟動試運營。該樂園總投資約5.5億美元，坐落在上海市金山區楓涇鎮的上海樂高樂園度假區。

據澎湃新聞報導，上海樂高樂園度假區項目26日上午舉行交接儀式舉行，項目團隊向運營團隊移交一把由樂高積木拼砌的鑰匙，象徵中國首座樂高樂園正式進入開園前的最後衝刺階段。

報導稱，上海樂高樂園度假區將於5月31日至6月19日進行內部壓力測試，6月20日至7月4日開啟試運營，7月5日正式開園。

特定的樂園合作伙伴、員工家屬、周邊居民群眾代表和支持參與樂園籌備的有關人士將受邀參與內部測試，公眾試運營階段將主要迎接之前購買了開園限量年卡或酒店套餐的遊客等。

上海樂高樂園是在2019年確定選址，當時總投資預計5.5億美元。坐落在上海市金山區楓涇鎮的上海樂高樂園度假區，是專為2歲至12歲親子家庭打造的樂高主題樂園和酒店綜合度假區。

樂園擁有八大主題區，超過75個互動騎乘設施、表演和玩樂景點，以及由超8500萬塊樂高積木拼搭的數千個樂高模型。

樂園5月14日發布聲明稱，試運營門票嚴格實行實名制，倒賣門票將被追責。

樂園官方小程序顯示，樂園開園限量紀念年卡（含試運營門票）價格從1399元人民幣（約196.4美元）起，開園限量酒店套餐（含試運營門票）為3588元人民幣（約503.7美元）起，共有五種房型，價格均一樣。樂園一日票與市場慣例保持一致，採取六級票價，兒童票255元人民幣（約35.8美元）起，成人票319元（約44.8美元）起。

樂高樂園 親子 主題樂園

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