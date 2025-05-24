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博眼球？年輕化戰略？董明珠、孟羽童「破冰」同框直播

中國新聞組／綜合報導
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孟羽童自格力離職後，首次與格力董事長董明珠同框直播「破冰」。（取材自快科技）
孟羽童自格力離職後，首次與格力董事長董明珠同框直播「破冰」。（取材自快科技）

格力電器董事長董明珠與其前秘書孟羽童又上熱搜了，這次是因孟羽童離職兩年後與董明珠同框直播首秀，被視為兩人關係重要轉折。直播中，董明珠稱，當初開除孟羽童是因為她確實犯了大錯，至於孟羽童能否再回到格力，「為什麽不可以呢？」董明珠還在直播中擁抱孟羽童。不少網民視為兩人「破冰」，但有業內人士稱，兩人各取所需，都在博眼球、拚流量。

快科技報導，日前董明珠與其前秘書孟羽童合體現身「格力明珠精選」抖音直播間，這是孟羽童離職後二人首度牽手直播。孟羽童離開格力兩年後，董孟二人的聯袂首秀被外界視為兩人關係的重要轉折。

針對與孟羽童之間的不和傳聞，董明珠在直播回應：「網上說和孟羽童怎麽樣都是無稽之談，人與人之間相處是真誠。羽童對我來說是孩子。離開的時候確實是犯了很大的錯，工作中要講原則，情感是另一回事。」

知名危機公關專家詹軍豪接受財聯社採訪時表示，此前董明珠與孟羽童因離職事件引發負面輿論，此次合體直播能展現雙方關係緩和，改善品牌形象。這背後釋放出格力積極求變、借勢營銷的信號。

從曾經的「蜜月期」到「生嫌隙」再到如今合體直播，董明珠與孟羽童的故事持續霸占話題榜。董明珠曾在公開場合高調宣稱，「要將孟羽童培養成第二個董明珠」。不過，孟羽童於2023年4月從格力離職後轉戰自媒體，自我定位「事業養成系大女主」，全網粉絲超400萬。

對於此次合體直播，外界有諸多解讀，主要集中於兩點：一是流量收割；二是年輕化戰略的又一次突圍。

艾媒諮詢首席分析師張毅認為，此次直播的目的是破冰還是流量，之間並不衝突，董、孟二人都是需要這場直播的。而且，孟羽童擁有超百萬粉絲，其中九成左右都是95後、00後，這個也是格力希望觸達的消費群體。

對於孟羽童而言，需要得到格力這類頭部企業的認可，此次「破冰」於孟羽童而言則可以帶來更多價值認同及社會認同。

談及孟羽童未來會否回歸格力，董明珠表示：「羽童她走不是像那種惡意竊取公司的技術，或者被挖走的，我覺得為什麽不可以呢？但是她明年還要去讀一年書，我覺得回來再說吧。」

直播間，董明珠談及孟羽童離開格力電器時表示，「孟羽童在格力時私下在外面接廣告的行為不能說她三觀不正，但確實是犯了很大的錯誤，不過羽童對自己而言就是一個孩子，該批評該批評，該關心關心，該包容包容。」

對此，孟羽童回應稱，「我三觀挺正的，我要經常回來給我們的格力產品做代言、做廣告，把很多大家不知道的我們格力的好產品傳遞出去宣揚出去。」

張毅 抖音

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