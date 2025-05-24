孫宇晨赴川普晚宴獲贈限量黃金表 中企搶買川普迷因幣

孫宇晨在參加美國總統川普私人晚宴後，曬出川普送給他的「黃金陀飛輪腕表」。（取材自X平台）

創辦加密貨幣 公司「波場」(Tron)的孫宇晨日前以川普 迷因幣（$TRUMP）最大持有者身分參加了美國總統川普的晚宴，事後他在社交平台上發文，自豪地表示，川普在晚宴上贈送他一隻限量版的「川普黃金陀飛輪腕表」（Trumpn Gold Tourbillon）。另據美媒報導，一些中國企業為避免在美國「被下市」，紛紛開始大舉購買川普迷因幣求自保。

綜合格隆匯、香港01報導，川普5月23日在華盛頓私人俱樂部舉辦晚宴，接見手持最多川普迷因幣的前220名投資者。中國加密貨幣投資者、Tron創辦人孫宇晨作為主賓赴會。他事後自豪地表示，總統在晚宴上向他贈送一隻限量版的川普黃金陀飛輪腕表。

據路透報導，孫宇晨擁有價值1850萬美元(約1.3億人民幣)的川普迷因幣。他在X平台(前身為推特Twitter)分享影片，可見到川普在晚宴前接見川普迷因幣的投資人。晚宴中，孫宇晨被邀請上台講話，他感謝川普對加密貨幣行業的支持。隨後，他更在網上曬出川普勝利黃金陀飛輪表。

據川普手表網站介紹，該表由18K黃金製成、鑲有122顆鑽石，售價10萬美元，接受比特幣 支付。每塊手表都自帶編號，並附上來自川普的信息。

另據中央社引述華爾街日報報導，一些中國小企業將繼續在美國上市的希望寄託在美國總統川普的迷因幣。這顯示川普擁抱加密貨幣的態度，為企業和投資者拿他當招牌謀利開闢了新路徑。

一家名為GD Culture Group的科技公司12日宣布達成一項3億美元的融資協議，將用於囤積包括比特幣和川普迷因幣在內的加密貨幣，GD Culture股價大漲14%。GD Culture總部位於紐約，但在中國營運。三天後，中國服裝製造商盈喜集團（Addentax Group）表示正與加密貨幣持有者談判，準備購買價值多達8億美元的川普迷因幣和比特幣。

GD Culture和盈喜集團的共同之處不僅在於中國背景以及對於川普迷因幣的喜好，也同時面臨從美國交易所那斯達克下市的風險。證券行業高管表示，透過宣傳對加密貨幣（以及川普迷因幣）的投資，這些公司可能想提振自家股價，保住美國上市地位。

銀行界人士表示，小上市公司想透過攀附最新的熱門趨勢以重振低迷股價的類似交易很多，中國企業大舉購買川普迷因幣只是其中最新的例子。