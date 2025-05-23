家族負債4000萬 浙美女「企二代」回國接班 工資5500元

「企二代」沈若伊。（取材自中國企業家雜誌）

沈若伊是浙江卡拉揚集團的「接班人」，父母創業的辛苦曾讓她視接班為畏途，直到公司因一次危機欠下4000萬元（人民幣，下同）債務受重創，她下定決心國接下家裡箱包廠，從每月工資5500元做起，不僅打造出自己的箱包品牌系列，也協助集團成功轉型。如今集團年產值達6.3億元，2024年年產值同比增長35%，這位美女「企二代」功不可沒。

據中國企業家雜誌報導，卡拉揚由沈若伊母親張新華和父親沈自洪在1996年創立於浙江省海寧市，是一家集設計、生產、銷售一體化的集團型箱包企業，旗下擁有箱包品牌卡拉羊、獨白等。2020年前，卡拉揚線下業務營收占比達78%，巔峰期旗下有3000多家店鋪；2020年後，面對線下銷售縮水態勢，卡拉揚果斷調整經營策略，重心成功轉移至線上渠道。

2019年，沈若伊逐步進入父母一手創立起來的卡拉羊品牌，從0開始，曾在多個部門學習。現在擔任卡拉羊的品牌傳播經理。她坦言，在公司工作3年多時間裡，與資深員工的磨合、與父母的衝突時刻，都令自己無數次想放棄接班。

但這3年，她曾打造了一個「芝士箱」，賣了超3500萬元GMV（商品交易總額），她一手策畫的「廠二代」IP帳號也實現了破圈，曾在全網實現超1億的播放量。近期，沈若伊負責的副線品牌「獨白」上線第一場直播，單場售出超5500單。這些正反饋，是鼓勵她堅持下去的最大動力。作為家中長女，現在的沈若伊也更堅定地相信，未來自己能扛起父母打下的基業。

沈若伊表示，從她記事起，父母就已經開始創業，經常早出晚歸，這讓她覺得接班做箱包太辛苦，在心理上非常抗拒接班。2016年公司遭遇了一次重大打擊，因擔保問題一下子有了4000多萬元負債，帳面上僅剩300多萬元，這件事重創了她所有的家人，但父母仍咬著牙支持她把書讀完。

畢業後她原想先在外面積累經驗，但一直未能找到合適的工作，於是媽媽讓她回家「進廠」，每個月給她5500元工資，2023年年底拿到碩士學位後，她正式加入了卡拉揚。但一開始她給員工的建議大都未獲理睬，甚至嘲諷「她懂什麼」，連媽媽也不太聽她的建議，讓她了解真正想獲得團隊成員的服從，只有做出成績這一條路。

沈若伊記得第一次用手機記下了自己哭的鏡頭，那天，她興致勃勃地去給媽媽的直播間提建議，但被潑了「你不打糧食，就不要來指導我」的冷水，言外之意就是做不出業績，別講話，她忍不住掉下眼淚，但她想起同事曾提醒傷心也不能獨自消化傷心，於是邊哭邊架起手機。傷心也不能「白傷心」，這可能就是流量當道時，一個要接班的廠二代所必須的自我修養。

接班3年多以來，她表示自己無數次想放棄，卻又無數次把自己「哄好」，繼續堅持下去。也逐漸了解，「企二代」接班，要扮演的其實也是凝聚精氣神、為團隊「打樣」的角色。副線品牌「獨白」讓她得到了更多的認可，她相信這是一個值得抓住的機會。