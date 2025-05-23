甘肅整治陋習 部分地方彩禮上限5或8萬 網：早就該做了

甘肅鼓勵「零彩禮」、「低彩禮」；彩禮示意圖。（取材自小紅書）

江西去年推進婚俗改革，彩禮不超過3.9萬元（人民幣，下同，約5416美元），子女可優先入學。甘肅 當局跟進，省委辦公廳、省政府辦公廳近日印發的工作方案提出，鼓勵「零彩禮」、「低彩禮」，力爭到2025年底，高額彩禮、人情攀比、大操大辦等婚俗陋習蔓延勢頭得到有效遏制。政策獲響應，該省部分地方上限設為5萬或8萬。

據蘭州新聞網消息，永登縣積極開展移風易俗行動，全縣200個行政村先後成立紅白理事會，各村取消大操大辦的各類宴請，倡導抵制高額彩禮。民樂鄉漫水村倡導彩禮不超過6萬元；婚禮禁止大操大辦，婚車不超過4輛；婚宴不得超過10桌，禮金不超過百元等請客送禮活動。

天水日報報導提到，清水縣隴東鎮探索出「硬約束＋軟引導」雙輪驅動模式，通過「硬十條」、「紅黑榜」等舉措，推動婚俗改革落地見效，讓低彩禮、簡辦婚成為新風尚。該鎮「整治高額彩禮硬十條」構建「事前報備、事中監督、事後評議」全流程管理體系。朱河村駐村第一書記安雲傑表示：「我們明確彩禮不超過8萬元，並將其納入村規民約。低彩禮家庭辦婚禮時，由村支書主持儀式，既送祝福，也讓新風家庭有面子。」

數據顯示，當地彩禮均降5萬元，80％家庭選擇簡辦婚禮，群眾滿意度超95％。清水縣以抵制高彩禮為治理切口，發揮「一約四會」、「一室四場」等平台作用，創新「紅九條」、「紅黑榜」模式，培育勤儉健康的社會風尚。

另據定西日報消息，在定西市安定區，香泉鎮青崗村黨支部書記、村委會主任王貴牽頭修訂村規民約，將彩禮上限壓至5萬元、酒席每桌不超過480元，並成立紅白理事會。如今，香泉鎮婚宴規模較以往縮減50%，彩禮金額回歸理性區間。

網民說，「挺好的，希望加強執行力，女孩們才有動力去大城市」、「直接零彩禮零嫁妝，兄妹或姐弟和兄弟一樣分家產不就行了」、「啥時候也弄個份子錢標準吧」、「動不動好幾十萬的彩禮，早就該整治了」。