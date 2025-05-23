中國國足6月將迎生死戰 武磊回歸集訓 楊明洋首入選

因傷缺席的武磊重返中國國足名單。（新華社資料照片）

中國足球協會近日公布關於組織國家男子足球隊2025年第三期集訓的通知，共徵召27名球員。此前因傷缺席的武磊重返大名單，新近完成會籍轉換的楊明洋首次入選，在中超 聯賽表現出色的U20小將王鈺棟和劉誠宇均再次入選。

綜合媒體報導，中國國足即將迎來世預賽18強賽的兩場關鍵戰役，這兩場比賽堪稱「生死之戰」。6月5日，國足將遠征客場挑戰印尼 隊；6月10日，球隊則坐鎮主場迎戰巴林隊。

根據中國足協公告，為做好2026美加墨世界盃 亞洲區預選賽18強賽備戰工作，中國國家男子足球隊定於2025年5月24日至6月11日赴上海市、印尼雅加達及重慶市組織集訓並參賽。

作為國足頭牌，武磊的回歸無疑增強國足鋒線實力。這位國足核心在4月20日中超第8輪正式復出，替補登場六次，並在第13輪對陣山東泰山的比賽中通過點球收穫復出後首粒進球。

在本期名單中，成都蓉城中場楊明洋的首次入選同樣引人關注。國際足聯會籍轉換平台網站顯示，楊明洋已完成從瑞士足協到中國足協的會籍轉換，這意味著他獲得代表中國男足出戰的資格。

楊明洋1995年出生於瑞士，6歲開始接受足球訓練，2013年剛滿18歲時完成瑞士超首秀。2021年回國加盟南通支雲，上賽季南通支雲降級後他又轉會成都蓉城，並在本賽季中超聯賽中表現出色，13輪聯賽10場首發並攻入2球，幫助球隊暫居積分榜次席。他的歐洲青訓背景、精準的傳球能力以及出色的防守覆蓋，或將為國足的中場體系帶來改觀。