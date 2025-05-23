我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

坎城影展／舒淇絕美低胸禮服登紅毯 新片掌聲7分鐘

南韓總統大選選情緊繃 支持率首呈現「個位數差距」

中國國足6月將迎生死戰 武磊回歸集訓 楊明洋首入選

中國新聞組／北京23日電
因傷缺席的武磊重返中國國足名單。（新華社資料照片）
因傷缺席的武磊重返中國國足名單。（新華社資料照片）

中國足球協會近日公布關於組織國家男子足球隊2025年第三期集訓的通知，共徵召27名球員。此前因傷缺席的武磊重返大名單，新近完成會籍轉換的楊明洋首次入選，在中超聯賽表現出色的U20小將王鈺棟和劉誠宇均再次入選。

綜合媒體報導，中國國足即將迎來世預賽18強賽的兩場關鍵戰役，這兩場比賽堪稱「生死之戰」。6月5日，國足將遠征客場挑戰印尼隊；6月10日，球隊則坐鎮主場迎戰巴林隊。

根據中國足協公告，為做好2026美加墨世界盃亞洲區預選賽18強賽備戰工作，中國國家男子足球隊定於2025年5月24日至6月11日赴上海市、印尼雅加達及重慶市組織集訓並參賽。

作為國足頭牌，武磊的回歸無疑增強國足鋒線實力。這位國足核心在4月20日中超第8輪正式復出，替補登場六次，並在第13輪對陣山東泰山的比賽中通過點球收穫復出後首粒進球。

在本期名單中，成都蓉城中場楊明洋的首次入選同樣引人關注。國際足聯會籍轉換平台網站顯示，楊明洋已完成從瑞士足協到中國足協的會籍轉換，這意味著他獲得代表中國男足出戰的資格。

楊明洋1995年出生於瑞士，6歲開始接受足球訓練，2013年剛滿18歲時完成瑞士超首秀。2021年回國加盟南通支雲，上賽季南通支雲降級後他又轉會成都蓉城，並在本賽季中超聯賽中表現出色，13輪聯賽10場首發並攻入2球，幫助球隊暫居積分榜次席。他的歐洲青訓背景、精準的傳球能力以及出色的防守覆蓋，或將為國足的中場體系帶來改觀。

世界盃外圍賽亞洲區第3階段18強賽已經踢至最後兩輪賽事，位列C組的中國國足經8輪賽事後，積6分排名在6隊之末，看似出線無望。不過由於賽例除首兩名可直接晉升決賽周外，第3及4名都可以獲得晉級第4階段的資格，故此國足只要連贏兩場取得6分，仍有機會繼續爭取世界盃決賽周資格。

楊明洋（左）首次入選中國國足名單。（新華社資料照片）
楊明洋（左）首次入選中國國足名單。（新華社資料照片）

世界盃 中超 印尼

上一則

甘肅整治陋習 部分地方彩禮上限5或8萬 網：早就該做了

下一則

四川紡織廠燒1天1夜 竟是員工為800元欠薪潑汽油緃火

延伸閱讀

美國關稅暫停期走到一半 貿易協商有談匯率嗎？彭博推敲可能安排

美國關稅暫停期走到一半 貿易協商有談匯率嗎？彭博推敲可能安排
美關稅暫停期走一半 貿易協商有談匯率嗎？彭博推敲可能安排

美關稅暫停期走一半 貿易協商有談匯率嗎？彭博推敲可能安排
8.6代AMOLED產線 中國提前4個月投建

8.6代AMOLED產線 中國提前4個月投建
瑞士真美

瑞士真美

熱門新聞

中國年僅9歲的圍棋天才朱宏鑫19日晚上跳樓身亡，據傳他長期遭父親凌虐，只要輸棋就被打。（翻攝自微博）

輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡

2025-05-21 17:56
巴西總統魯拉（左二）與妻子姜嘉（左一）訪華，與習近平（右二）與彭麗媛（右一）合影。 （歐新社）

巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？

2025-05-16 11:09
黃楊鈿甜有「小趙麗穎」稱號。(微博)

坑爹？中國17歲女演員戴230萬耳環掀波 父為退休公務員

2025-05-15 20:56
北京中日友好醫院醫師肖飛(右)與住院醫師董襲瑩(左)不倫案，中國國家衛健委今宣布，肖飛被吊銷醫師執業證書並遭解聘；董襲瑩的醫學院入學資格證實為造假，其畢業證書及醫師資格、執業證書均被撤銷。(取材自微博)

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

2025-05-15 11:14
馬彬（右）的結婚照。（取材自微博）

山東準新郎返鄉 吃下爺爺燉的雞致肝衰竭 百人捐血救不回

2025-05-19 09:30
賴清德20日發表總統就職周年講話，央視新聞台主播同日播報國台辦回應時，竟口誤將「兩岸」稱成「兩國」，引發兩岸網友熱烈討論。（取材自央視）

口誤「兩國」的央視最美主播慘了？ 丈夫曾是秦嵐舊愛

2025-05-22 06:30

超人氣

更多 >
川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…

川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…
川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

徹夜討論 眾院215-214通過川普「又大又美」預算案

徹夜討論 眾院215-214通過川普「又大又美」預算案
缺乏這項維生素 罹心臟病風險增10%

缺乏這項維生素 罹心臟病風險增10%
口誤「兩國」的央視最美主播慘了？ 丈夫曾是秦嵐舊愛

口誤「兩國」的央視最美主播慘了？ 丈夫曾是秦嵐舊愛