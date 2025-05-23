引發軒然大波的女星天價耳環 義烏9.49元買得到

義烏商人腦筋動得快，已經推出黃楊鈿甜仿款耳環。（取材自金羊網）

17歲女演員黃楊鈿甜被網民發現疑戴價值230萬元（人民幣，下同，約32萬美元）的祖母綠耳環事件掀起軒然大波，當輿論仍在熱議其「家庭財富來源是否透明」等話題時，千里之外的浙江義烏工廠已經用連夜量產閃著相似光澤的合金耳環，並連夜推上了電商貨架。在「世界超市」義烏，要買到黃楊鈿甜的「同款耳環」，最低只要9.49元就能到手。

綜合金羊網、香港01報導，5月中旬，黃楊鈿甜戴著疑似高定珠寶參加成人禮的照片引發輿論撻伐，鏡頭裡那對泛著幽綠光澤的祖母綠耳環，被眼尖網友扒出疑是價值230萬元的奢侈品牌GRAFF經典系列。

當公眾還在熱議「少女是否該佩戴天價飾品」、「家庭財富來源是否透明」時，義烏工廠已「打鐵趁熱」，趕上話題熱度，連夜火速量產同款耳環，並在電商平台上架，展現「世界超市」義烏速度。

電商平台數據顯示，該款仿款耳環價格大都在48至110元包郵且熱銷，較貴的均有標明材質是合金、鍍銀或鍍金材質，其中有多家店鋪日銷破萬單，除了同款祖母綠，還有寶藍、香檳金等7種顏色。

有自稱購買者在評論區留言：自己戴著38元買的「同款耳環」去參加閨密聚會，「她們都說像真的一樣」。

不過，由於熱銷且競爭激烈，部分店鋪同款耳環價格已下殺到個位數，搜尋電商平台，有幾家店鋪的同款仿祖母綠耳環，未標明製作使用材質，價格只要9.49元，亦即不到10元就能買到一副黃楊鈿甜的「同款耳環」。

相關話題昨衝上微博熱搜，網民們紛紛留言：「昨天剛出天價耳環的事，今天就跟上熱點出了最新的仿款」，「萬萬沒想到，比雅安官方還快行動的，竟然是大義烏」，「真的笑死我了，不愧是義烏，商業嗅覺太靈敏了」，「我花48塊買了一款橙色耳環，光看外觀，跟黃小姐耳朵上戴的還真一模一樣」，「不知道黃小姐戴的到底是真寶石還是假寶石呀」。