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合肥「國字臉猴」病逝 網友幽默留言：通知范斯了嗎？

中國新聞組／綜合報導
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大壯爆紅出現表情包。(取材自微博)
大壯爆紅出現表情包。(取材自微博)

中國安徽合肥野生動物園的一隻名為「大壯」的黑帽懸猴，日前因為有著方方正正的「國字臉」而「醜出圈」。但不幸的是，動物園近期表示，「大壯」在5月21日突發疾病，經全力搶救不治後離世，多方獸醫會診後，初步診斷死因為心肺功能衰竭。有網友表示哀傷，稱「合肥動物園生意要少一半」，也因為「大壯」曾被人說過神似美國副總統范斯，有網友幽默留言「通知范斯了嗎？」

綜合媒體報導，「大壯」是在2015年來到合肥野生動物園的，此前和妻子「小美」、弟弟「小帥」以及孩子生活在一起。工作人員也總是會介紹到，正值青壯年的「大壯」是寵妻狂魔，喜歡攀爬、摘樹葉、翻草地、抓昆蟲等，最喜歡吃的水果是橘子，也喜歡吃紅棗、葡萄幹、核桃等小零食。

黑帽懸猴大壯因為醜萌爆紅。(取材自九派新聞)
黑帽懸猴大壯因為醜萌爆紅。(取材自九派新聞)
美國副總統范斯（JD Vance）。(路透)
美國副總統范斯（JD Vance）。(路透)

「大壯」因醜萌的表情，曾突然在網路上走紅，因著方方正正的「國字臉」，一夕間成了中國網友的新寵。前陣子甚至有不少遊客都遠道而來專程看望牠．懵懵的表情看著「不太聰明的樣子」吸引了許多遊客圍觀。也因為有網民認為牠神似美國副總統范斯，吸引了更多人朝聖拜訪。

5月21日，有網友到了動物園後，發現沒在靈長區看到「大壯」，只看告示稱「大壯」生病正接受治療。未料當天晚間，合肥野生動物園的官方微信號就發布了消息，表示「大壯」突發疾病，經全力搶救無效，已於當天下午過世，「離開了我們，我們深感痛心」。根據發文內容，大壯的初步診斷死亡原因為心肺功能衰竭。

黑帽懸猴大壯因為醜萌爆紅。(取材自微博)
黑帽懸猴大壯因為醜萌爆紅。(取材自微博)
美國副總統范斯（JD Vance）。(路透)
美國副總統范斯（JD Vance）。(路透)

消息公布後，網友紛紛表示不捨，認為是名氣帶來體衰，稱「在人的世界裡動物都逃不過卷死的命運」，也有人擔心「是不是投餵的太多，吃壞了？」，還有人幽默留言「通知范斯了嗎？」

黑帽懸猴大壯因為醜萌爆紅。(取材自微博)
黑帽懸猴大壯因為醜萌爆紅。(取材自微博)

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