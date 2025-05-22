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口誤「兩國」的央視最美主播慘了？ 丈夫曾是秦嵐舊愛

中國新聞組／北京22日電
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賴清德20日發表總統就職周年講話，央視新聞台主播同日播報國台辦回應時，竟口誤將「兩岸」稱成「兩國」，引發兩岸網友熱烈討論。（取材自央視）
賴清德20日發表總統就職周年講話，央視新聞台主播同日播報國台辦回應時，竟口誤將「兩岸」稱成「兩國」，引發兩岸網友熱烈討論。（取材自央視）

賴清德總統20日發表就職周年講話，央視新聞台主播胡蝶同日播報國台辦回應時，竟口誤將「兩岸」說成「兩國」，引發兩岸網友熱烈討論，不少人預言她可能因此「被消失」。胡蝶曾因相貌與范冰冰相似走紅，被稱為「央視最美女主播」，她的丈夫陸川是名導演，被挖出是秦嵐舊愛。

胡蝶（右）和陸川。（取材自微博）
胡蝶（右）和陸川。（取材自微博）

綜合媒體報導，對於賴清德520周年談話內容，國台辦20日晚間作出回應，央視新聞台影片中，胡蝶按照讀稿機說：「改變不了台灣是中國一部分的地位和事實，改變不了兩岸關係向前發展的方向和步伐，更阻撓不了『兩國』….更阻擋不了祖國終將統一，也必將統一的歷史大勢。我們將全面貫徹新時代，黨解決台灣…。」

來源：聯合新聞網

看到央視主播口誤將「祖國」說成「兩國」後又急忙改口更正，兩岸網友紛紛表示，「在正常國家，這只是個小失誤而已，但在中國就很嚴重」。

在「新聞聯播」中，主播的錯誤被分為A、B、C、D四個等級，A級最為嚴重，被「新聞聯播」的主播們戲稱為「就地死亡」，也就是主播將直接下崗（離職）。她還透露，處罰是實行連坐制，主播受罰，主管也會被牽連。

由於此次口誤，有網友整理胡蝶歷年報新聞的出包名場面，除了最新這次將「祖國」說成「兩國」，還曾因發音不準確將「小兒麻痺症」說成「小兒罵B症」，講完後面露尷尬，新聞導播則是迅速切掉畫面。

陸川（右）和秦嵐資料照。（取材自鳳凰網）
陸川（右）和秦嵐資料照。（取材自鳳凰網）

2015年，胡蝶與大她12歲的著名導演陸川閃婚，很多網友表示，秦嵐去哪了？之前陸川與秦嵐因為2009年合作「南京！南京！」而結緣，在拍戲期間日久生情，後來分手。

陸川執導的電影「南京！南京！」，故事以虛構的日本兵角川作為故事的視角講述南京大屠殺，呈現其人性的掙扎和最後的崩潰輕生，有批評者認為陸川同情和美化侵略者，指責陸川是「漢奸」。不過，陸川2023年仍擔任杭州亞運開幕式的總導演。

賴清德 杭州亞運 范冰冰

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