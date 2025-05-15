北京降雞蛋大冰雹 車子怕被砸 紛躲進這裡…多處大塞車

為了躲避冰雹，大批車輛擠在橋梁下。(視頻截圖)

5月13日晚間，北京多地突發冰雹天氣，部分區域冰雹如鴿子蛋甚至雞蛋 大小，不少行駛中的車主為了保護車輛躲避冰雹，違停在三環、四環的主路橋下避險，導致多處路段車輛排起長龍，現場一片鳴笛聲。

來源：YouTube

北京日報報導，在一段網友發布的視頻中，一條封閉路段單向四條車道，因為前方車輛停在橋下躲避冰雹，導致後面四條車道全部堵死，車輛排起長龍，現場傳來一片鳴笛聲。當晚，類似情況在多條道路出現。

北京冰雹大小如鴿子蛋。(取材自北京日報)

相關視頻被發到網上後，引發網友熱議。有網友認為，這算正常避險，如果下冰雹時還硬往前開，行駛中車玻璃被砸，還有可能引發其他交通意外。然而，更多網友並不認可這種觀點，「自己躲橋底下把後面車都堵住讓人家被砸」、「後邊萬一有急事的、看病的、需要急救的怎麽辦？」

有律師表示，冰雹極端天氣下，車主為保護車輛安全選擇停靠橋下避險，符合緊急避險的處置，但避險行為不得過度妨礙他人通行權或公共道路暢通，因避險不當造成損害的還要承擔責任。

新京報評論，為躲冰雹在橋下違規停車，顯然構不成緊急避險。一方面，情況還沒達到「不得已」的程度。2020年車險 改革後，冰雹災害已被納入車損險賠付範圍，投保車主不必因擔心車輛損毀而冒險違停。也就是說，車主還有其他合法的、更恰當的方式來避免損失。

另一方面，在環路主路橋下停車躲冰雹，不僅導致交通擁堵，還置他人安全於不顧，所造成的損害明顯更大。緊急避險應遵循公平原則和公共利益優先原則，而為躲冰雹在橋下違停的行為與此背道而馳。