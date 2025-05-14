撐傘、穿古裝跑馬拉松 河南女這回變身尕娘娘又火了

楊文娟的尕娘娘造型。(取材自封面新聞)

甘肅 甘南州臨潭近日的半程馬拉松賽場上，來自河南 的跑者楊文娟這次穿著尕娘娘（當地對女子的美稱）傳統服飾，手裡撐著把小黃傘，獨特造型再次火出圈。

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封面新聞報導，從兩年前起，楊文娟跑馬時都會穿上展現當地文化的特色服裝，包括敦煌飛天、花木蘭、秦良玉、嫦娥、七仙女等。她的造型常被認為是譁眾取寵，但她說另有原因。

楊文娟的飛天造型。(取材自封面新聞)

「我對紫外線過敏，有日光性皮炎，曬太陽後皮膚紅腫、脫皮，要一周左右才能恢復。」她說，曾試戴帽子、口罩，但無法兼顧防曬與散熱，最終選擇撐傘。這次，她以兩小時多的成績完成比賽。

2023年4月10日，她首次在短影音平台分享跑馬視頻，穿運動服、撐傘跑步的16秒短片讓她收穫百萬播放與2000粉絲。從此，她每場比賽都結合當地文化準備服裝，一方面傳遞傳統文化，一方面吸引大眾關注馬拉松與運動。她曾在蘭州化身「飛天女神」、在安陽扮演女將軍「婦好」、在武漢展現木蘭英姿。兩年來，她的多個造型都曾火出圈。

楊文娟的花木蘭造型。(取材自封面新聞)

更讓她自豪的是，幾乎所有比賽服裝都由她親自改裝。「我會先讓設計師製作，再修改，讓服裝更符合我的身形，也更適應跑步的動作。所有的頭飾都是我親手縫製的，戴起來比較穩固。」每場比賽她都提前至少一個月準備，並根據天氣、溫度準備多套服裝。

楊文娟曾獲得百公里越野賽女子組冠軍。(取材自封面新聞)

楊文娟來自鄭州 ，從小有跑步習慣，自2011年起參加馬拉松，至今十多年。雖不刻意追求成績，她仍有亮眼表現，2023年，她在沂蒙之巔百公里越野春季賽奪女子冠軍，「如果我認真跑，基本都能進前十名」。