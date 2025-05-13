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機器狗、仿人化機器人…廈門工博會AI夯 50台企嗅商機

中國新聞組／北京13日電
廈門工博會上展出的松興焊接機器人。（取材自海峽導報）
廈門工博會上展出的松興焊接機器人。（取材自海峽導報）

2025廈門工業博覽會暨第29屆海峽兩岸機械電子商品交易會（簡稱「廈門工博會」）12日閉幕，展會期間的機器狗、仿人化自適應機器人等「AI+工業」產品吸引兩岸業者的目光。

中新社報導，廈門工博會自9日至12日，本屆展會總展覽面積達7.6萬平方米，吸引境內外10餘個國家和地區的800餘家企業參展。從精密零部件到高端數控系統，從新材料研發到智慧檢測設備，工業領域頂流齊聚展示硬核技術。

同時，作為海峽兩岸工業交流的重要窗口，本屆廈門工博會持續深化對台特色，吸引建德、譚佳、上銀、東亞機械等50餘家台企參展，還邀請多家台灣專業機構組團參會，舉辦2025海峽工業論壇，促進兩岸技術交流與產業協作。

台灣物聯網協會榮譽理事長梁賓先指出，大陸在人工智能領域擁有龐大的市場規模、豐富的數據資源、強大的科研實力和完善的產業生態；而台灣則在半導體、精密製造等領域擁有先進的技術，具備深厚的產業基礎，雙方在發展人工智能產業上具有很強的互補性。他說，兩岸未來應加強交流合作，整合優勢資源，共同推動人工智能產業在全球的競爭力，實現互利共贏。

報導稱，近年來，福建加快推進國家數字經濟創新發展試驗區建設，積極推動人工智能與實體經濟深度融合，在福州、泉州、廈門設立省級人工智能產業園，出台一系列政策措施，為產業轉型升級注入動力。其中，廈門是中國軟件名城，具有電子信息產業基礎扎實、各行業應用場景豐富等優勢。截至2024年底，廈門已有人工智能研發及應用企業459家，產業規模超330億元（人民幣，下同），形成了涵蓋芯片、算力基礎設施、算法、數據、模型、終端等較為齊全的產業鏈條。

灣區電機電子工業同業公會主任楊儒堃認為，在新一波產業變革浪潮中，人工智能、新能源車等領域潛力無窮。對於台灣企業而言，這不僅是拓展版圖的良機，更是邁向高附加價值轉型升級的關鍵時刻。

他說，廈門長期以來在兩岸交流中扮演著舉足輕重的角色，擁有獨特的地理優勢和豐沛的人才資源，將為兩岸產業合作提供新機遇。希望台灣企業能抓住機遇，加入大陸自製化及技術化的行列，搶占先機，共同開拓市場。

按照規畫，到2027年底，廈門市人工智能核心產業規模將突破600億元，人工智能相關企業達到500家，算力總規模達到3000P，打造100個示範應用場景，培育10個優秀行業大模型產品，成為福建省人工智能產業發展高地。

人工智能 灣區 AI

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