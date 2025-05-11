60歲生雙胞胎 中國最高齡產婦：若重來…不會走這條路

2010年，60歲的盛海琳誕下一對雙胞胎女兒。（取材自觀察者網）

2009年的一場煤氣中毒，帶走盛海琳唯一的女兒，悲痛萬分的她決定透過試管嬰兒再育子女。2010年，60歲的盛海琳誕下一對雙胞胎女兒，這位「祖母級媽媽」以跨越代際的母愛呵護孩子長大，她坦言「如果重來，我可能不會選擇這條路」，但她也認為，是女兒們教會她如何在破碎中重生。

大皖新聞報導，今年75歲的盛海琳曾因「中國最高齡產婦」引發熱議，2009年，她的女兒意外身亡，在痛苦的絕境中，她決定透過試管嬰兒再一次生育子女，但這一選擇背後，是難以想像的代價——孕期高血壓 、高尿酸、全身浮腫，甚至腹水危及生命。盛海琳說，「這十個月的痛苦和失獨相比不算什麼，兩害相遇取其輕，哪怕用命換，也要讓生命延續。」

然而，孩子出生卻帶來新的困局；「別人坐月子是享福，我是在算錢——兩個早產兒每天6000元（人民幣，下同）的溫箱費用，持續了47天。」為了撫養女兒，在孩子100天時盛海琳就提著拉桿箱全國各地奔波講課賺錢，她甚至被誤解「消費苦難」，「有人罵我自私，說我這麼大年紀生娃是拖累孩子，但他們不知道，是孩子救了我。」

隨著老化帶來的體能下降也是盛海琳的育兒困擾，當別的母親在幫孩子輔導作業，她卻在與高血壓和記憶力衰退抗爭。生了雙胞胎後，她不怕苦，卻怕死了以後沒人養孩子。

盛海琳回憶2023年丈夫去世時，兩個女兒哭了三天三夜，「到了第三天，她倆對我說，媽媽我們不哭了，爸爸不在了，你還有我們呢。」如今15歲的雙胞胎已長成少女，她們會叮囑母親按時吃降壓藥，會在她直播時悄悄遞上潤喉糖。在面對一次次異樣的眼光時，兩個女孩也會挺身而出，「她不是奶奶，是我的媽媽。」