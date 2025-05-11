我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融時報：對手從劉鶴變何立峰 讓美貿易談判更棘手

波霸奶茶好貴 這項不該收的費用好多店都收了

60歲生雙胞胎 中國最高齡產婦：若重來…不會走這條路

中國新聞組／北京12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
2010年，60歲的盛海琳誕下一對雙胞胎女兒。（取材自觀察者網）
2010年，60歲的盛海琳誕下一對雙胞胎女兒。（取材自觀察者網）

2009年的一場煤氣中毒，帶走盛海琳唯一的女兒，悲痛萬分的她決定透過試管嬰兒再育子女。2010年，60歲的盛海琳誕下一對雙胞胎女兒，這位「祖母級媽媽」以跨越代際的母愛呵護孩子長大，她坦言「如果重來，我可能不會選擇這條路」，但她也認為，是女兒們教會她如何在破碎中重生。

大皖新聞報導，今年75歲的盛海琳曾因「中國最高齡產婦」引發熱議，2009年，她的女兒意外身亡，在痛苦的絕境中，她決定透過試管嬰兒再一次生育子女，但這一選擇背後，是難以想像的代價——孕期高血壓、高尿酸、全身浮腫，甚至腹水危及生命。盛海琳說，「這十個月的痛苦和失獨相比不算什麼，兩害相遇取其輕，哪怕用命換，也要讓生命延續。」

然而，孩子出生卻帶來新的困局；「別人坐月子是享福，我是在算錢——兩個早產兒每天6000元（人民幣，下同）的溫箱費用，持續了47天。」為了撫養女兒，在孩子100天時盛海琳就提著拉桿箱全國各地奔波講課賺錢，她甚至被誤解「消費苦難」，「有人罵我自私，說我這麼大年紀生娃是拖累孩子，但他們不知道，是孩子救了我。」

隨著老化帶來的體能下降也是盛海琳的育兒困擾，當別的母親在幫孩子輔導作業，她卻在與高血壓和記憶力衰退抗爭。生了雙胞胎後，她不怕苦，卻怕死了以後沒人養孩子。

盛海琳回憶2023年丈夫去世時，兩個女兒哭了三天三夜，「到了第三天，她倆對我說，媽媽我們不哭了，爸爸不在了，你還有我們呢。」如今15歲的雙胞胎已長成少女，她們會叮囑母親按時吃降壓藥，會在她直播時悄悄遞上潤喉糖。在面對一次次異樣的眼光時，兩個女孩也會挺身而出，「她不是奶奶，是我的媽媽。」

當被問及「是否後悔」，盛海琳沉默良久。「如果重來，我可能不會選擇這條路，但人生沒有如果。」「現在我常想，母愛不是本能，而是一場漫長的修行。我教她們吃飯走路，她們教我如何在破碎中重生。」

2010年，60歲的盛海琳誕下一對雙胞胎女兒。（取材自觀察者網）
2010年，60歲的盛海琳誕下一對雙胞胎女兒。（取材自觀察者網）

高血壓

上一則

中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展

延伸閱讀

女星安柏赫德 在母親節宣布喜獲龍鳳胎

女星安柏赫德 在母親節宣布喜獲龍鳳胎
不同血型也能捐 雙胞胎弟「捐腎救姊」成功10年見證

不同血型也能捐 雙胞胎弟「捐腎救姊」成功10年見證
吃避孕藥照樣懷上雙胞胎 她忽略「1細節」喊：命中注定

吃避孕藥照樣懷上雙胞胎 她忽略「1細節」喊：命中注定
年輕化 壯男上班途中突癱 部桃醫揭沉默殺手高血壓惹禍

年輕化 壯男上班途中突癱 部桃醫揭沉默殺手高血壓惹禍

熱門新聞

網美在廣州高樓貼窗上演「活春宮」。(取材自X平台)

情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機

2025-05-08 08:30
美國財長貝森特。（路透）

被問「誰先致電」美財長結巴影片瘋傳 胡錫進：弱爆了

2025-05-07 21:20
足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
烤製的雞爪，不紡中國人愛吃。（取材自觀察者網）

除了中國根本沒買家 美農民發愁：雞爪、魚頭出口量「趨近於零」

2025-05-10 22:17
男女全裸在街頭進行性行為。（取材自微信）

中六旬翁和35歲女友泰國街頭脫光「野戰」 被逮還不服氣

2025-04-12 08:30
中國一名28歲李姓女子透過偽造的美國哥倫比亞大學畢業證書，申請香港大學碩士課程獲錄取，又持有假的香港大學畢業證書，今被香港法院判關240天。（中新社資料照）

中國女生5萬多美元搞到哥大文憑 就讀港大碩士判關240天

2025-05-08 11:34

超人氣

更多 >
S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞

S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞
美公民抵上海機場遭隔離強制刷舌頭拭子檢測？ 美駐中使館將調查

美公民抵上海機場遭隔離強制刷舌頭拭子檢測？ 美駐中使館將調查
金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查

金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查
貝森特：與中國談判取得重大進展 細節周一公布

貝森特：與中國談判取得重大進展 細節周一公布
中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展

中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展