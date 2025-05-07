吳艷妮這個天花板級別動作 掀全網模仿…但一片哀號聲

田徑運動員吳艷妮近日展示了一組高難度核心動作，引發全網模仿熱潮。吳艷妮坐起來看似輕鬆寫意，但網友嘗試後紛紛哀號「試試就逝世，腿抽筋了」、「一個出去醫院躺一個月，一年可以做12個」；專家提醒，這類爆發性核心訓練存在較高受傷風險，非專業人士切勿盲目跟風。

綜合香港 01、揚子晚報報導，吳艷妮近日在央視節目中展示一段訓練動作，她屈髖跪地，由助教壓住的雙腳，雙手背在身後，身體從直立姿勢前傾至與地面平行，貌似武俠片裡的輕功一般平移出去，再捲腹歸位。旁邊教練稱，吳艷妮的這個動作在國內屬於天花板級別。

吳艷妮展示高難度核心動作，引發全網模仿熱潮。（視頻截圖）

吳艷妮的動作行雲流水，讓人產生「這動作不難」的錯覺，在互聯網上掀起模仿熱潮，卻紛紛踢到鐵板。不少網友感歎吳艷妮的優秀：「這動作99%的人伸不出去，不接受反駁」、「這個太簡單了，一個出去醫院躺一個月，一年可以做12個」、「太恐怖了，也怪不得她有這樣的成績」。

田徑場上的吳艷妮形象陽光。（取材自微信）

南京市體育醫院運動醫學科副主任中醫師、運動處方師孫舒雅表示，該組動作是一種結合核心力量與下肢穩定性的高難度動作，要求全程保持核心收緊，同時，需要極強的腰腹、下背及腿後腱肌群力量維持平衡。她強調，普通人應謹慎模仿，否則力量不足就容易造成拉傷，也可能引發腰肌勞損或腰椎損傷。