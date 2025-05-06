中國體育總局公示：全紅嬋擬保送暨南大學 當蘇炳添學妹

中國選手全紅嬋在比賽後。（新華社）

5月6日，中國國家體育總局科教司發布了一則關於本年度優秀運動員本科保送擬推薦名單公示。其中在2024年巴黎奧運 上獲得了女子10米跳台及女子雙人10米跳台金牌的運動員全紅嬋 擬保送暨南大學。

全紅嬋2007年3月28日出生於廣東省湛江市，已獲得三枚奧運跳水金牌，是中國最年輕的奧運「三金王」得主。

暨南大學還有多位奧運健兒校友，包括蘇炳添、吳瑞庭、嚴海濱等。

根據教育部 及國家體育總局對於高校保送錄取優秀運動員的相關要求，此次評選經過了相關招生院校、省級體育行政部門、體育總局運動項目管理中心、全國性體育社會組織以及省級招生考試機構等多方面的嚴格審核。

最終確定共有1101名運動員符合2025年的優秀運動員本科保送條件。為了確保整個過程的透明度和公正性，國家體育總局科教司決定從5月6日開始至5月12日進行為期一周的公示期。

在這份名單中，除了備受關注的全紅嬋外；巴黎奧運射擊10米氣步槍選手黃雨婷，有望獲得浙江大學的青睞；而其搭檔、巴黎奧運射擊10米氣步槍混合團體賽金牌得主盛李豪擬前往北京體育大學；巴黎奧運奪得女子81公斤以上級金牌的舉重選手李雯雯也被廈門大學擬錄取。