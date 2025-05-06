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合肥這隻猴「國字臉」醜出名 保育員：牠可是猴界美人

中國新聞組／綜合報導
黑帽懸猴大壯有著一張國字臉，醜萌模樣紅出圈。(取材自大皖新聞)
黑帽懸猴大壯有著一張國字臉，醜萌模樣紅出圈。(取材自大皖新聞)

近日，合肥野生動物園的黑帽懸猴因長相醜萌火出圈，許多遊客慕名前來一睹牠的風采。保育員張春雪表示，黑帽懸猴看著雖醜，相比於其他猴類卻更加聰明，還是猴界「美人」。

大皖新聞報導，合肥野生動物園裡最近出名的「醜」猴子是黑帽懸猴。張春雪表示，因為猴子臉方頭方，所以大家又叫牠「方臉猴」。黑帽懸猴全身烏黑，有著長著一張方方正正的「國字臉」，時不時眨著一雙圓溜溜的大眼睛，醜萌可愛，因此火出了圈，許多遊客慕名前來一睹牠的風采。

張春雪透露，合肥野生動物園目前一共有4隻黑帽懸猴，分別是2隻雄性，分別叫大壯、弟弟、1隻雌性叫小美，還有1隻小猴寶暫無姓名。「最近爆火的黑帽懸猴就是大壯，來自杭州動物園，已經在合肥住10年了。」

「大壯是『專業幹飯人』，吃得比較多，體型也相對更大。」張春雪說，對於黑帽懸猴來說，臉愈方，體型愈大，就愈「美」，家庭地位也愈高，所以「大壯可是黑帽懸猴界的美人」。張春雪解釋，黑帽懸猴屬於卷尾猴科，相比於其他猴類更加聰明，因為有著靈活的尾巴，可以幫助牠將自己懸掛於樹枝上，從而解放雙手用於取食或者做其他事，甚至會用石頭砸核桃。「是為數不多的會使用工具的猴」。

「目前我們園已經成功繁育出一隻小猴寶，就是大壯和小美的孩子。」張春雪笑言，大壯不僅不傻，還很「護短」，「大壯是寵妻、寵娃狂魔，雖然經常會和弟弟玩耍，偶爾還會摸摸弟弟的頭，但是卻堅決不允許牠靠近小美母子。」

合肥野生動物園幫黑帽懸猴製作各種表情包。(取材自大皖新聞)
合肥野生動物園幫黑帽懸猴製作各種表情包。(取材自大皖新聞)

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