浙男買600克蛋卻秤出900克…起疑心 網一面倒挺供應商

雞蛋寫著「淨含量600克」實際秤中卻發現將近900克。(取材自1818黃金眼)

日前一名王先生反映，他在一家超市買了一籃標示「淨含量600克」的雞蛋 ，結果他一秤之下發現重量多了將近300克。但他不僅沒有感覺賺到了，反而是擔心標籤是不是被換過了，因此打給廠商詢問，廠商則表示標籤上的日期是包裝生產日期，不是雞蛋的生產日期，並回應「我給你多又沒給你少，給優惠不是要你來找我的茬」有網友表示「多了不行，少了不幹，真難」，質疑王先生是「在雞蛋中挑刺」想製造話題。

據1818黃金眼報導，王先生日前到浙江省紹興越城區寺東街上的家千客隆超市購物，他買了一籃山雞蛋，價格是21.8元，標籤上寫著「淨含量600克」，標註的生產日期是當天4月20日。王先生認為他在旁邊挑其他雞蛋時，看到的生產日期都是4月1日，好奇為何能當天生產當天販售。

把雞蛋拿在手裡後，也認為重量感覺與標示的不同，於是一秤之下發現重量有890克，多了將近300克。他於是開始顧慮如果日期跟這個重量都感覺有誤，或許標籤有被廠商換過，開始懷疑雞蛋不是於20號生產。

王先生為了把這件事情弄清楚，撥打給了供應商杭州誠志食品有限公司，廠商回覆「有什麼問題嗎？我給你多又沒給你少。」並指出，標籤上的生產日期是指預包裝生產日期，不是雞蛋的生產日期，表示「這是我願意給顧客的優惠，而不是你拉著你拿到的好處來找我的茬。」 員工解釋到公司之前在重量問題上吃過虧，所以現在包裝時只會多不會少。 「你要是懷疑我這個雞蛋怎麼樣，就不要買，不要賺這個便宜嘛」。一番溝通下來後，王先生才打算不計較了。