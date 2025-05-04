五一出遊／張家界天梯排3小時拍照2分鐘 上千遊客深夜滯留喊退票

上千遊客深夜滯留張家界，怒喊要求景區退票。（視頻截圖）

五一假期各地景區擠滿遊客，嚴重影響旅遊體驗。多名網友發布視頻，稱湖南張家界國家森林公園的天梯，排隊三小時拍攝不到兩分鐘，有遊客晚上排隊七八個小時才下山，上千名遊客深夜滯留山上大喊退票。

綜合澎湃新聞等媒體報導，根據湖南文旅數據，五一假期首日，張家界武陵源核心景區就湧進30507人次的遊客，同比增長37.41%；天門山景區接待遊客29741人，同比增長34.75%。

面對遊客暴增，景區在轉運遊客索道、接駁車出現延遲，2日有上千名遊客被困在山上，排隊七八個小時才下山，還有人抱怨「天梯排隊三小時，拍照兩分鐘」，因此引發遊客情緒不滿，集體喊退票。

對此，張家界國家森林公園客服人員表示，五一假期景區內客流量會比平時大一些，「但都是正常疏散，就是排隊的時間要長一點」。並強調景區採取分時預約購票制度來限制人流量，同時也加大了各項保障措施。對於個別遊客反映排隊時間較長的情況，景區正在積極應對，「已經在把全部的人力、設備投入（保障）了」，並呼籲遊客節假日出行盡量錯峰遊玩。

有網友表示，排隊七八個小時才能下山，說明景區已經超能力接待，應該控制客流量，才能保證遊客利益，「不能為了賺錢沒有下限」；但也有人認為，節假日出遊本來就可預見景區人擠人，既然去了熱門景點，就該做好心理準備，「到了地方喊退票就沒意思了」、「還是在家裡睡到自然醒實在」。