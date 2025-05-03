我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

福州汽車衝撞致2人死亡 警稱操作不當、相關討論全被刪

台灣或香港？加警方不證實汽車撞人嫌犯原籍：避免族裔分化

比拍照浪漫…95後「婚禮繪畫師」月入2萬 檔期排到明年9月

中國新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
王昕悅展示自己的畫作。(取材自封面新聞)
王昕悅展示自己的畫作。(取材自封面新聞)

隨著個人化婚禮的興起，婚禮繪畫師這一小眾職業悄悄走紅。他們以油畫或壓克力畫為媒介，捕捉婚禮細節與氛圍，讓新人和賓客感受超越快門的浪漫與永恆，有的繪畫師月收高達2萬元(人民幣，下同)。

封面新聞報導，家住河北邢台的「95後」女孩王昕悅，迎來了她人生中最為忙碌的「五一」假期，她分別要為兩場婚禮擔任繪畫師。而在沒有婚禮任務的兩天裡，她還有幾幅客戶預定的訂製畫作等著她繪製。憑藉婚禮繪畫師這一獨特而富有創意的職業，王昕悅每月的收入高達2萬元，而她的工作檔期更是已經排到了明年9月。

據報導，王昕悅是一名專業學習超過十年的美術生，某次她參與好友婚禮，見新娘因母親去世無法出席而滿心遺憾，王昕悅為好友創作了一幅婚禮畫作，巧妙地將新娘母親年輕時的照片融入畫中，讓母親以畫作的形式「出席」了這場婚禮。新娘看到激動得熱淚盈眶。那一刻，王昕悅心中滿是滿足，也彷彿找到了全新的職業賽道。

2024年，王昕悅開啟了自己的兼職婚禮繪畫師生涯，穿梭於一場場風格迥異的婚禮現場。新娘小孟將王昕悅為他們婚禮創作的繪畫掛在了臥室裡，「太驚喜了！看到自己和愛人成為畫作的主角，那種感覺和照片完全不同。」

如今，瀏覽各大社群平台會發現，邀請婚禮現場繪畫師已成為新興的潮流趨勢。在王昕悅看來，婚禮現場作畫對畫師的綜合能力要求極高。除了紮實的繪畫功底和出色的美學能力之外，畫師還需要具備強大的現場應變能力，以應對客戶臨時更改需求、場地光線變化等突發狀況。

王昕悅展示了她的婚禮現場繪畫服務價目表，最小尺寸為40×50厘米，定價為899元，而最大尺寸100×120厘米的價格則為2199元。她往往需要從婚禮前一天的彩排就開始動筆，婚禮正式開始後，她會靈活捕捉新人的最佳角度，完成一副婚禮繪畫通常需要四到五個小時。「在婚禮儀式結束前把畫作成品交到新人手中，這是我對自己最基本的要求。」

王昕悅在婚禮現場作畫。(取材自封面新聞)
王昕悅在婚禮現場作畫。(取材自封面新聞)

上一則

00後「異瞳」男生治沙走紅 不到1個月破百萬粉…卻掀質疑

下一則

五一多起討薪案…烏鎮老牌製造商生迪光電也爆倒閉欠薪

延伸閱讀

《春風畫語–Transcendent》 伯大尼畫室 2025年度聯展

《春風畫語–Transcendent》 伯大尼畫室 2025年度聯展

東谷市書畫展 百餘幅作品參展

東谷市書畫展 百餘幅作品參展
世報攜味全母親節繪畫賽4/16截稿

世報攜味全母親節繪畫賽4/16截稿
「給媽媽做一道菜」 世報、味全母親節繪畫賽4/16截止收件

「給媽媽做一道菜」 世報、味全母親節繪畫賽4/16截止收件

熱門新聞

山東航空航班示意圖。(新華社)

大連→貴陽飛了15小時「經6機場3次備降」 山東航空不賠

2025-05-01 21:01
足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
謝先生在離世前收拾了幾個大行李箱，其中最大的黑色行李箱留給岳母，裡面都是妻子的衣服、梳子、照片等遺物。（取材自南方都市報）

深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信

2025-04-26 07:30
一則展示中國國產大型集裝箱船的短視頻引發網路熱議。（封面新聞／張朝偉提供）

造價14億人民幣「巨船」火了 網：中國船舶太牛

2025-04-26 21:00
原配在舉報信中爆料，曾有人看到肖姓醫師和醫院人事處女員工一同進出醫院附近的酒店。 (取材自鳳凰網)

外科醫爆出軌多名醫護 讓護士長2次流產 中日友好醫院解聘

2025-04-28 07:30
甘肅一名回族新娘被網友稱美得像AI。（視頻截圖）

甘肅新娘長太美 被質疑AI換臉 新郎挺：她從小天生麗質

2025-04-29 08:00

超人氣

更多 >
黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客

黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客
最強星二代？ 張柏芝教出學霸兒子…傳長子Lucas考上劍橋物理系

最強星二代？ 張柏芝教出學霸兒子…傳長子Lucas考上劍橋物理系
南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來

南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來
ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是...

ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是...
中國悄悄豁免約1/4美國商品關稅 真正目的曝光

中國悄悄豁免約1/4美國商品關稅 真正目的曝光