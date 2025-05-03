比拍照浪漫…95後「婚禮繪畫師」月入2萬 檔期排到明年9月

王昕悅展示自己的畫作。(取材自封面新聞)

隨著個人化婚禮的興起，婚禮繪畫師這一小眾職業悄悄走紅。他們以油畫或壓克力畫為媒介，捕捉婚禮細節與氛圍，讓新人和賓客感受超越快門的浪漫與永恆，有的繪畫師月收高達2萬元(人民幣，下同)。

封面新聞報導，家住河北邢台的「95後」女孩王昕悅，迎來了她人生中最為忙碌的「五一」假期，她分別要為兩場婚禮擔任繪畫師。而在沒有婚禮任務的兩天裡，她還有幾幅客戶預定的訂製畫作等著她繪製。憑藉婚禮繪畫師這一獨特而富有創意的職業，王昕悅每月的收入高達2萬元，而她的工作檔期更是已經排到了明年9月。

據報導，王昕悅是一名專業學習超過十年的美術生，某次她參與好友婚禮，見新娘因母親去世無法出席而滿心遺憾，王昕悅為好友創作了一幅婚禮畫作，巧妙地將新娘母親年輕時的照片融入畫中，讓母親以畫作的形式「出席」了這場婚禮。新娘看到激動得熱淚盈眶。那一刻，王昕悅心中滿是滿足，也彷彿找到了全新的職業賽道。

2024年，王昕悅開啟了自己的兼職婚禮繪畫師生涯，穿梭於一場場風格迥異的婚禮現場。新娘小孟將王昕悅為他們婚禮創作的繪畫掛在了臥室裡，「太驚喜了！看到自己和愛人成為畫作的主角，那種感覺和照片完全不同。」

如今，瀏覽各大社群平台會發現，邀請婚禮現場繪畫師已成為新興的潮流趨勢。在王昕悅看來，婚禮現場作畫對畫師的綜合能力要求極高。除了紮實的繪畫功底和出色的美學能力之外，畫師還需要具備強大的現場應變能力，以應對客戶臨時更改需求、場地光線變化等突發狀況。