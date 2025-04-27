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四川男炒股稱從不看盤 11年賺6000萬 遭疑「倖存者偏差」

中國新聞組／綜合報導
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股市鐵頭哥。(視頻截圖)
股市鐵頭哥。(視頻截圖)

近日，四川一男子因「炒股11年間賺了6000多萬」(人民幣，下同，約823.3萬美元)登上熱搜，引發關注。據當事人「股市鐵頭哥」（社交平台名稱，以下簡稱「鐵頭哥」）稱，目前帳戶已達8300多萬元(約1139萬美元)，而他的經驗，就是長期持有一隻股票。

綜合海報新聞、九派新聞報導，鐵頭哥表示，自己最開始是做電商起家，他是是從2008年才開始對股市產生興趣，從2013年開始接觸股票投資，初始本金僅150萬元(約20.5萬美元)，後來學了兩年炒股，本金慢慢增加，最後加倉到1500萬元(約205萬美元)。到2021年初，他的帳戶資產在巔峰時甚至一度接近1億元人民幣。

鐵頭哥表示，炒股的11年間雖然賺的多，但有時也虧的多，他在2021年虧損了3000萬元；2022年，虧損了1000萬元；2023年，又虧損了400萬元。在今年4月7日，他甚至一天就損失了1132萬元。他認為炒股還是要有一個「大心臟」，所以不建議普通股民盲目跟風。

從150萬加倉至1500萬的過程中，他說自己就是判斷。「而且我從來不看盤的，而且我也從沒有給自己設置止損點。」他始終認為，唯一不變的就是變化。不過他也說到，在2022年當他折損達到50%，他仍經歷了大概3、4個月的抑鬱期。

許多網友把鐵頭哥這一經歷稱作「倖存者偏差」，還有網友對其投資策略產生懷疑。

鐵頭哥表示，不否認自己有「倖存者偏差」的因素，但他也堅信，自己具備一些特質使自己更能投資成功。他表示，他選擇的雖然會將雞蛋放在同一個籃子裡，但他會「小心地看好這個雞蛋。」他強調，不建議普通人模仿他的經歷，因為炒股有70%的人都會虧錢，20%的人會打平，只有10%的人掙錢，表示自己是屬於賺比較多的鳳毛麟角。

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