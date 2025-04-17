點亮「地月燈塔」 中國完成全球首個地月空間三星星座

地月空間三星星座示意圖。(取材自中國科學院空間應用中心)

由中國科學院主導的A類戰略性先導專項「地月空間DRO探索研究」，成功完成全球首個基於遠距離逆行軌道（DRO）的地月空間三星 星座在軌部署，點亮了「地月燈塔」。隨著DRO-A/B雙星成功入軌並與先前發射的DRO-L衛星完成星間鏈路組網，科研團隊不僅驗證了低能耗入軌與異常補救技術，更首次實現DRO星座的互聯通信。

大公報報導，中國科學院空間應用工程與技術中心研究員王文彬說，DRO是地月空間中一類十分獨特的有界周期軌道族，順行繞地、逆行繞月。其中位於相對地月的勢能高地軌道族，是連接地球、月球和深空的交通樞紐，具有低能進入、穩定停泊、低能全域可達等獨特屬性，是地月空間的天然港灣。

中國科學院空間應用中心副主任王強研究員介紹，地月空間DRO探索研究先導專項取得一系列實質性突破，實現多個國際首次。

地月空間是從近地軌道、近月軌道向外拓展的新空域，距離地球最遠可達200萬千米；相對近地軌道空間，其三維空間範圍擴大上千倍。

國際上首次實現航天器DRO低能耗入軌。中國科學院空間應用中心科研團隊在多年地月空間航天動力學與空間探索研究基礎上，創新性提出以飛行時間換取更大載荷重量和應急處置裕度的設計理念，並在該先導專項中得到驗證，最終消耗傳統手段五分之一的極少燃料，即完成了地月轉移及DRO低能耗入軌。

報導指出，2022年，中科院啟動「地月空間DRO探索研究」先導專項，提出自主構建大尺度三星星座的構想。2024年2月，首顆試驗衛星DRO-L進入太陽同步軌道並開展實驗，3月13日，DRO-A/B雙星於西昌升空。