「無手」妻懷孕遭惡評 夫怒懟：有子宮就有資格當母親

「甜妹and琛哥」在抖音記錄生活。(取材自微博)

抖音 博主「甜妹and琛哥」是一對夫妻，「甜妹」三歲時因掉進石灰池，導致雙手殘疾，結婚懷孕後發布了不少孕期生活，沒想到引來網友「拿什麼抱孩子」等惡評；丈夫「琛哥」力挺愛妻，「又不會遺傳」、「只要有子宮就有資格做母親」。

「甜妹」懷孕視頻遭惡評。(取材自微博)

瀟湘晨報報導，「甜妹」是個00後的可愛女生，與「琛哥」婚後不時在網路上發布生活日常，「甜妹and琛哥」抖音帳號粉絲約3.3萬，帳號裡記錄兩人領證、宴客畫面。「甜妹」懷孕後，小家庭即將迎來新生命，她也曾演練泡奶粉、展示肚皮彩繪、扎血糖 等畫面。

沒想到孕期視頻引發殘疾人生孩子的討論，有網友說孩子生下來會很辛苦，甚至出現「你拿什麼抱孩子」、「有子宮沒小腦」等惡評；丈夫「琛哥」隨後發視頻回擊，妻子雖然沒有雙手，但照樣可以化妝、煮飯，還說「沒有雙手就不配要孩子嗎」、「只要有子宮就有資格做母親」。

網友紛紛為「琛哥」點讚，稱美女智力正常，是意外受傷才殘疾的，不會遺傳給孩子，而且她看起來這麼精緻乾淨，說明她有自理能力且收入穩定，最重要的是，她不是單親媽媽，她有丈夫與她一起承擔家庭責任，她有資格做媽媽。