北京地鐵野馬照猥瑣？ 攝影師：說這話的人沒去過草原

蓋少華的野馬攝影作品。(取材自瀟湘晨報)

近日有網民友發布視頻稱，北京地鐵 一套關於牲馬的地鐵廣告讓其感到不適，作者喜歡拍馬髒兮兮的毛髮，攝影作品中的馬讓他覺得「表情猥瑣」、「偷感特別重」，每次路過看到，都是「嚴重的視覺汙染」，而這位作者的野馬照片一張還能賣到7200元(人民幣，下同，約995美元)。攝影師回應，野馬就是髒的，調侃該網民「看來沒去過草原」。北京地鐵則表示，不會撤掉廣告。

瀟湘晨報報導，認為牲馬廣告不妥的網友還掃碼查看了攝影師更多的作品，發現一張野馬照片賣到7200元，另一張馬尾的照片賣599元，直呼「你偷拍馬屁，馬都被你氣死了」。

這套攝影的作者蓋少華說，該網友是外行的牢騷。草原上的野生馬都是天然的，不明白哪裡來的髒，「看來說這話的人沒有去過草原，也不懂馬的魅力，只看到髒的外表」。他說要拍出乾淨的馬，那就把馬洗一遍，梳上辮子，再在影棚裡拍；野馬北來就是髒的，「天然的馬，在草原上，怎麼就沒有草屑了」。

蓋少華說，這些照片是他2008年到2011年拍攝的作品，一直在全國各地展出，賣得也挺好，如今才得知自己的作品第一次被吐槽。這次是北京地鐵和一家畫廊合作的一個公益項目，「地鐵裡全是商業廣告，人們很疲憊，想增加地鐵空間的藝術氛圍」，不只展出他的作品，還有很多攝影師的作品。他的這套作品過幾天也要下架了，讓位於一套鄉村文明的攝影。

「無所謂，這些人沒有事，跟他糾結這個幹嘛，沒有意義。」蓋少華嘆了口氣，他說沒有精力，自己的事都還做不過來。