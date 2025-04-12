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荒漠貓是中國獨有 有人飛2000公里到西野動物園看牠

中國新聞組╱北京13日電
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西寧野生動物園展示的荒漠貓和兔猻。(取材自觀察者網)
西寧野生動物園展示的荒漠貓和兔猻。(取材自觀察者網)

吸貓(把臉埋入貓咪蓬鬆毛皮大口呼吸)很療癒，一名愛貓人士最近看到一張「荒漠貓」圖，據說是中國特有品種，只在中國能看到，為此，他不惜飛2000公里去位於青藏高原上的西寧野生動物園，一探神奇。

觀察者網報導，西寧野生動物園不僅展出荒漠貓，還有兔猻、雪豹等野生動物，野生動物保護專家圓掌說，西野有好幾隻荒漠貓，基本都姓黃，有「黃老太」、「黃平安」、「黃米糕」等，還有一隻在青海湖救治的，就叫「青海湖」。牠們是國家一級保護動物，和大熊貓一個級別。

報導稱，荒漠貓在野外會吃老鼠、鳥等，在西野動物園，飼養員會餵牛羊雞鴿肉，園區在餵養之餘，也努力讓動物生活更快樂、更接近自然狀態，因此設有貓爬架、秋千、貓窩等，未來會模仿祁連山生態區進行改造。

兔猻也是到西野必看，絕對能把遊客萌暈。高原特色動物猞猁，威猛又可愛，其中一隻猞猁叫花園寶寶，耳朵上有尖尖的毛，看面相很猛，但「小兔子的腿一蹬，就能把牠嚇一跳」，圓掌說。

西野的雪豹也是鼎鼎大名，圓掌說起「凌不服」和「凌霜」，倆的故事。「凌不服」十多歲，當年是縱橫野外的一頭雄豹，一度胸骨骨折，被犛牛頂飛還被按在牆上摩擦，收治時整個臉都爛了，做了很多次手術。現在鼻頭有一點歪，叫不服，也有不向命運低頭的意味。

「凌霜」被發現時也受傷嚴重，治療了4個月才恢復。後來做放生測試時，園區準備了2個月的小羊羔，30小時過去牠都沒能撕開皮吃上肉。最後判定不適合野外生存。因為是霜降時遇到牠，所以叫凌霜。現在牠和凌不服是一對CP，網友叫他倆幸福成雙。

黃米糕和青海湖。(取材自觀察者網)
黃米糕和青海湖。(取材自觀察者網)

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