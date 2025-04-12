河北三河市禁紅黑藍招牌 逼自費整改 醫院改掛「綠十字」

當地蜜雪冰城諾亞大廈店的紅色招牌被要求改成綠色後又改了回來。(取材自人民網)

河北廊坊三河市部分商戶近日反映，當地城管以商戶廣告牌匾禁用「紅藍黑」三色為由，要求商戶必須「自費整改」，當地蜜雪冰城因此連夜拆了紅色招牌改成綠色或灰色，連醫院的紅十字招牌都換成綠十字，有商戶因未及改色，招牌一夜之間被城管拆光，後來因這項規定引發爭議，官方似「撤回」規定才又改回原來顏色；城管「一刀切」瞎折騰引來輿論質疑，紀委已介入調查。

觀察者網報導，河北廊坊三河市要求商戶廣告牌匾禁用「紅藍黑」三色，連醫院的紅十字招牌都換成綠色，引發廣泛關注。三河市兒童醫院工作人員稱，綠色的紅十字招牌已經拆除，這是按照市政府城市規畫要求。

三河燕郊高新區城管相關負責科室工作人員仍擺高姿態回應，如果不怕麻煩、不心疼錢，可以改回原顏色，自願。

當地的蜜雪冰城、好想來等連鎖品牌門店，也將紅色招牌換成灰色與綠色。三河燕郊一位已更換招牌顏色的商戶稱，「3月份城管多次上門要求必須更換顏色，現場盯著我們從紅色改成綠色，沒有相關補貼，改色漆是商戶自己買的」。

「口頭通知明天要拆牌子，你們要配合，就完了」，商戶劉萍抱怨，在3月中旬接到整改通知，第二天早上趕到店鋪開門時，她的招牌已被拆放在地上。多名商戶表示，僅接到口頭整改通知，未看到過明確文件。

三河市市民熱線和燕郊高新區城市管理熱線工作人員均表示，已經接到不少市民投訴，並把相關問題移交給有關部門核實調查。廊坊市紀檢委相關工作人員表示，監督室已經前往三河市介入調查。

據報導，有網友發圖片稱三河市消防車也被改成綠色，也有網友稱是AI 生成；三河市消防救援大隊工作人員回應稱，消防車是紅色的，「這完全是謠言」。

打著「城市規畫」旗號，強制商戶統一招牌，不僅不利於提升城市魅力和形象，還是對商家經營自主權的一種傷害。如此一刀切的決策是如何出台的？給商家造成的損失誰來承擔？以及是否會對相關人員進行問責等問題，不能不了了之。