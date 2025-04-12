擁有百萬粉絲、24歲健身博主極限挑戰竟溺斃 被揭1原因

馬章浩激勵很多人投入健身運動中。（視頻截圖）

粉絲超過百萬的健身網紅博主馬章浩離世的消息，有多位好友發文證實，紛紛表達，「我的朋友願你在別的地方也能健康快樂，可是你不是說好要來看我比賽嗎？」年僅24歲就離世，讓許多粉絲都感到相當不捨。

九派新聞報導，24歲健身界「六邊形戰士」馬章浩11日突傳離世，據他多位好友透露，馬章浩是在進行極限挑戰時不幸遇到意外，具體原因是溺水。先前有網友留言，「目前尚未發現馬章浩弱點」，馬章浩表示自己「不會游泳」。

事發後，馬章浩母親的抖音 帳號中曾發布關於兒子運動的視頻，還有一封2019年父親寫給兒子的信，信中寫道：「爸爸不求你榮華富貴，只求你一生平安健康」。網友湧入其母親的抖音號下詢問和安慰她：「阿姨，你們要好好的」。

而就在4月1日，馬章浩還在抖音上發布和女友的視頻，他本人在評論區回覆網友稱，快要和女友領證結婚了。馬章浩的最後一則視頻發布於4月5日，標題為：「沉浸式體驗命懸一線」。

馬章浩是一位健身領域的自媒體博主，全網粉絲超過百萬，其粉絲群體主要是健身愛好者和追求健康生活方式的年輕人。他在2020年中國大學生健康活力雲系列大賽暨中國大學生健美操錦標賽獲得多個獎項；馬章浩透過自媒體平台，激勵很多人投入健身運動中，提升公眾對健康生活的關注度。

據報導，馬章浩曾在評論區表示：「我不是啥富家子弟，我只是一個三線城市農村戶口的孩子。但我比任何人都清楚，我走到現在不希望買跑車住大房子，我只想努力往我自己想要的生活方式去靠，賺錢接廣告也是為了這個」。