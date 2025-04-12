接連缺席活動… 軍委副主席何衛東涉貪傳已免職

中共軍委副主席何衛東因缺席多項重要會議引發關注。英媒報導他已因涉貪被免職。（取材自中國國防部官網）

中共 政治局委員兼軍委副主席何衛東近日接連缺席活動，英媒金融時報援引五名消息人士說，何衛東因涉嫌貪腐已在「最近幾周」遭免職。

報導指出，何衛東被免職的時間，距離中共高層以「嚴重違紀」為由，暫停中央軍委委員苗華的職務僅僅只有六個月的時間。「嚴重違紀」在中共軍 方通常跟腐敗問題有關。但何衛東的位階更高，因此他的免職影響比苗華遭暫停職務更為重大。據三名知情人士透露，何衛東的下台確實跟腐敗有關。

包括現任和前任美國官員的五名知情人士表示，何衛東已被清洗。第六名人士透露只是確認何衛東不再擔任該職位。其中一人稱，何衛東自被拘留以來一直在接受當局的審訊。

亞洲協會政策研究所中國精英政治專家托馬斯表示，何衛東將是自1967年賀龍以來，首位被清洗的中央軍委副主席。

此前於4月8日至9日，北京舉行「中央周邊工作會議」，何衛東是唯一缺席的政治局委員，央視新聞聯播畫面，也顯示中共政治局委員座次已經因為何衛東缺席而更改。

據央視新聞畫面顯示，何衛東已多次缺席重要活動。何衛東最後一次公開露面是3月11日下午出席第14屆全國人民代表大會第三次會議閉幕式。