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當兵12年 他退伍後開美甲店：拿槍變拿卸甲工具 緊張冒汗

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任先生開的的美甲店。（取材自瀟湘晨報）
任先生開的的美甲店。（取材自瀟湘晨報）

中國山東省濟南一家名為「老兵美甲」的美甲店在網絡上引起熱議，不少網友戲稱這家店的店員是「裝甲兵」。

瀟湘晨報報導，32歲的老闆任先生在部隊擔任偵察兵，待了12年。退伍後，受朋友啟發，在家人和戰友鼓勵下，他跨界開起美甲店，「拿槍拿了十幾年，換成拿美甲工具，剛開始真做不到，給顧客卸指甲都冒汗。」任先生稱，不到一年的時間裡，已經開起了二店，員工10個人，多為美術專業。

任先生坦言自己美甲技術還在學習中，目前店裡主要由妻子主導營運，但偶爾也有顧客會特地點名要他親自服務。「她們主要是出於好奇吧，一個拿槍的退伍軍人，現在拿起了美甲工具，這種反差讓人感興趣。」任先生笑說。

由於有人質疑他是在「賣情懷」，任先生特意將自己的軍裝掛在店裡，並把整家店按部隊風格進行裝潢，連店員制服上都寫著「全心全意為人民服務」。他強調：「這句話不只是軍隊的口號，也是我們對顧客的承諾。你對顧客全心全意了，顧客自然就會回來。」

老兵美甲的主要客群包括退伍後上學的女大學生、退伍女兵、軍嫂、教師、警察以及殘障人士等，這些群體在店內還能享有價格優惠。任先生表示，他們的定價在同城算是較低的水準，生意也相當不錯，每天幾乎座無虛席，尤其受到退伍軍人群體的支持。

任先生最後表示，當初其實沒有想過會做美甲這行，是戰友們鼓勵他，「老兵能做很多事」，他才下定決心走進這個行業。未來，他還計畫拓展業務，發展「老兵美容」，深入女性服務領域，將軍人精神帶入更多元的創業道路。

任先生把店內裝修成軍營風格。（取材自瀟湘晨報）
任先生把店內裝修成軍營風格。（取材自瀟湘晨報）
任先生定制的店員制服。（取材自瀟湘晨報）
任先生定制的店員制服。（取材自瀟湘晨報）

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