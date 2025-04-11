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中店家紛告示對美顧客「加收104%服務費」 網友神回懟

中國新聞組／北京11日電
武漢張記燒烤牛雜館告示。（抖音截圖）
武漢張記燒烤牛雜館告示。（抖音截圖）

中美打關稅戰硬碰硬、互不退讓，中國外交與商務部門公開表明將「戰鬥到底」。中國民間也出現不少店家開始掛出紅布條或是以螢幕點名方式，稱要對美國籍客人加收104%服務費，其中，武漢張記燒烤牛雜館寫出：「本店即日起對美國籍顧客加收104%服務費，如有不解，請諮詢美國大使館」。

綜合媒體報導，中國網上近日出現多段商家掛布條或用電子告示板說要加收美國客人104%服務費，網傳影片則可以看到包括桌球室、珠寶店都有掛出這樣的告示，獲不少網友盛讚愛國，但亦有不少網友認為「誇張了」，有網友批評這種行為是「純粹蹭流量」。

據報導，不過，由於貼出告示的店家有的看起來都並非生意興隆，引發網友質疑「你們根本沒有美國客人吧？」，撞球店店主作出回應，坦言「沒有美國客人」。

報導指出，有網友點評稱「幹得好」，也有網友持不同意見，認為「有美國人消費嗎？本來來中國消費的美國人不多。為了蹭流量，你這個店是在幹壞事」、「怎麼確定是不是美國籍呢，入店出示身分證」、「吸引他們來玩挺好的，這樣收人錢，真的好嗎」。

這種被評為「愛國流量表演」的噱頭花招，類似先前「油頭」張教官因中國國旗事件大鬧巴黎長榮酒店的案例，目的在於吸引關注。另有評論指出，截至11日，美國關稅已升至125%，商家卻仍以104%為基準，顯示只是象徵性表態，而非實際應對。

網傳福建南平一咖啡館擺出的「美國籍顧客加收104%關稅（服務費）」看板。 （取...
網傳福建南平一咖啡館擺出的「美國籍顧客加收104%關稅（服務費）」看板。 （取材自微博）
網傳福建南平一咖啡館擺出的「美國籍顧客加收104%關稅（服務費）」看板。 （取...
網傳福建南平一咖啡館擺出的「美國籍顧客加收104%關稅（服務費）」看板。 （取材自微博）
中國一桌球館加收美國顧客104%服務費（左）；武漢張記燒烤牛雜館告示（右）。（取...
中國一桌球館加收美國顧客104%服務費（左）；武漢張記燒烤牛雜館告示（右）。（取材自視頻、抖音截圖）

關稅 長榮 商務部

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