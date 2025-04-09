開在醫院旁的江蘇小吃店 竟為胎盤加工 收費標準曝光

江蘇常州市中醫院附近一家小吃店，招牌大大寫著從事胎盤加工。（取材自紫牛新聞）

網傳江蘇常州市中醫院附近一粥阿姨小吃店從事胎盤加工，涉事商家表示，胎盤加工是製成膠囊，沒有胎盤的客人收費800元（人民幣，下同，約109美元），自帶胎盤的話300元（約41美元）一個，胎盤都是從（醫院）產婦手裡弄來的。據悉，涉事商家此前從事產後服務工作，做過月嫂。網轟「相當於吃人肉了」。

揚子晚報報導，涉事商家微信 網名為「梓萱月嫂服務中心」，簡介中寫道：「月嫂、育兒嫂、催乳、月子餐、胎盤加工、產後修覆。」商家用圖片形式曬出製成膠囊形式的胎盤，瓶子上寫著「紫河車」（胎盤的藥用名）。在另一組圖片中，則展示胎盤的加工過程，將胎盤和100g西洋參放入機器中磨成粉，然後灌成膠囊。

據報導，商家稱，現在自己經營一家飯館，以前是做產後修復服務的，月嫂、寶寶游泳、理髮、拍照、催乳等，現在基本都不做了，但有好多月嫂的聯繫方式，所以現在經營「梓萱月嫂服務中心」，專門給顧客介紹月嫂。在被問及是否有胎盤加工業務，涉事商家回答：「店面裝修幾個月了，現在店裡不營業，現在沒做胎盤生意了，以前做過的。」同時迅速刪掉了朋友圈裡有關胎盤的內容。

常州市市場監督管理局工作人員表示，目前已介入調查，有調查結果會告知。

報導指出，網友表示，「有病吃那些東西跟吃人肉有什麽區別？吃了你能活到200歲嗎」、「相當於吃人肉了，這要傳到國外，名聲就更臭了，本來吃貓狗已經臭名在外了」，但有人則認為「本來不就是藥材嗎？幹嘛大驚小怪的」；更有網友稱「這麽大字的店招不可能監督管理不曉得，一查就會帶出一鍋」。