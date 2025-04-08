猩猩幼崽穿衣扎辮惹議 河南動物園稱保暖好看 學者這麼說

紅毛猩猩幼崽「七夕」。（視頻截圖）

河南 一家動物園紅毛猩猩幼崽「七夕」近日因被飼養員扎小辮子、穿裙子並與人類頻繁互動，引發熱議。有網友因「七夕」可愛形象成為粉絲；也有網友認為，將紅毛猩猩當成人來養育會磨滅其動物天性。

紅星新聞報導，河南省沁陽市和生森林動物樂園工作人員表示，紅毛猩猩為人工飼養，與人類接觸時都會進行清潔，穿衣扎辮則是為了保溫和好看，「網友都喜歡」。但動保專家認為，紅毛猩猩需要和同類一起生活，單獨飼養可能會影響其心理健康 ，與人類頻繁互動也可能導致疾病傳播。

紅毛猩猩幼崽「七夕」。（視頻截圖）

抖音 平台上，一個網名「猩猩老爸」、簡介中標註有「和生森林動物樂園」、「十幾年老飼養員」的帳號時常發布「七夕」的視頻，已有2.1萬人關注。在其影片中，「七夕」被養育在一張嬰兒床裡，穿著各式人類幼兒衣物，毛髮被編成辮子，被人類握手、摟抱、撫摸。

工作人員表示，「七夕」是該動物樂園自主繁殖的一隻雌性紅毛猩猩，目前八個月大，全程人工飼養。因為目前當地氣溫尚未達到紅毛猩猩的適宜條件，所以才給「七夕」穿上衣服保暖；扎小辮子則純粹是為了好看，「毛髮太長了會擋住眼睛」。

該工作人員稱，「七夕」現在還太小，「都還不會走路」；為了紅毛猩猩種群的繁殖增大，必須通過人工飼養，而人工飼養則必然會和人類親密接觸，「你們可以去搜一下紅毛猩猩的發育過程，和小孩子是一模一樣的。」

世界動物保護協會科學家孫全輝博士表示，紅毛猩猩生有濃密的毛髮，強行給它穿上人類的衣物會干擾牠們自身溫度調節，也會限制牠們的自由活動。人類攜帶的某些病菌對於紅毛猩猩可能是致命的，而紅毛猩猩攜帶的一些特殊的病原體也可能導致人類患病，因此兩者親密接觸也可能會相互傳染病菌，導致病毒傳播。